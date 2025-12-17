ERC L'Hospitalet denuncia en los juzgados una agresión policial a una concejala durante la protesta contra el Rey

El grupo municipal ERC-EUiA en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) ha presentado una denuncia en los juzgados por un presunto caso de lesiones provocadas por la policía a la concejala Sílvia Casola el lunes durante las protestas contra la visita del Rey. El partido dispone de un informe médico que certifica las lesiones en Casola, que fue tomada por agentes ARRO de los Mossos d'Esquadra. La retiraron del perímetro de seguridad cercano al mercado de la Florida, donde visitaba el monarca para celebrar el centenario del título de ciudad de L'Hospitalet.

El portavoz de ERC, Jaume Graells, insiste en que Casola estaba negociando con la policía sobre la modificación del área de seguridad cuando fue desalojada "con uso de violencia y una fuerza desmedida". "No podemos normalizar esta represión contra el derecho de manifestación", ha apuntado este miércoles Graells en una atención a la prensa, en la que ha resaltado que "al Rey no le ha votado nadie, pero a Sílvia Casola le ha votado en el pueblo, es representante de la ciudadanía y se le ha dado un trato indigno".

Graells ha criticado que fue "vejada" y "ataviada" cuando los agentes la cogieron a la fuerza por los brazos para echarla del perímetro, que insiste en que fue modificado respecto al acuerdo inicial sobre los espacios permitidos en las protestas. Al mismo tiempo de Casola, los Mossos echaron a dos miembros de la plataforma 'Res a celebrar'.

El grupo municipal de los republicanos también ha criticado que los Mossos identificaran a ocho militantes de Jovent Republicà que desplegaron una pancarta de protesta contra la monarquía desde lo alto de un bloque de pisos cercano al mercado de la Florida.

La ejecutiva nacional de ERC ha apoyado este miércoles a los concejales, acompañados de la secretaría nacional de Afiliación y Lucha Antirrepresiva, Kenia Domènech. El partido registró una batería de preguntas en el Parlament de Catalunya para exigir aclaraciones al departamento de Interior sobre el dispositivo policial desplegado y las agresiones e identificaciones producidas durante la protesta.