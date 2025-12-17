Desahucio de 400 personas
Decenas de desalojados en Badalona acampan delante del instituto B9 para pasar la noche al raso
Numerosos desahuciados encienden hogueras, acumulan tiendas de campaña y comparten comida a la intemperie frente al edificio que ocupaban hasta esta mañana, en medio de varios bloques del barrio de Sant Roc
Desalojo del B9 en Badalona, en directo: operativo policial, cargas y protestas
La mayoría de migrantes desalojados del gran asentamiento de Badalona tampoco podrán dormir en centros de emergencia de Barcelona
Decenas de desalojados este miércoles en el antiguo instituto B9, en Badalona, se disponen a pasar la noche al raso, justo enfrente del edificio que los Mossos d’Esquadra han desahuciado esta mañana y que luego ha sido tapiado. Los expulsados se reúnen a estas horas alrededor de hogueras encendidas en la explanada próxima al viejo centro educativo, entre bloques del barrio de Sant Roc, y comparten cena durante la primera noche que planean pasar a la intemperie, a falta de un lugar donde cobijarse bajo techo. Algunos de ellos han traído comida para repartir y personas que se solidarizan con los chicos subsaharianos que están en la calle también les han aportado alimentos.
Las condiciones no son nada cómodas. Los acampados cuentan con tiendas de campaña, aunque no parecen suficientes para guarecer a todos los congregados. Poco antes de las 21:30 horas, los presentes se han quedado a oscuras, al apagarse las farolas del lugar de repente.
Furgones de los Mossos d'Esquadra y varios agentes se han apostado hasta avanzada la tarde delante del instituto. Se han retirado poco antes de las 21:00 horas.
Representantes de los desalojados aseguran que los servicios sociales de Badalona no han ofrecido alternativas donde trasladarlos. Han añadido que los agentes se han llevado detenidos a una quincena de los desalojados a la comisaría de la Policía Nacional en La Verneda. Temen que se enfrenten a un proceso de expulsión para que sean retornados a su país.
Por su parte, la plataforma Badalona Acull ha conseguido 15 habitaciones en Badalona y Santa Coloma de Gramanet para albergar desde hoy y durante una semana a unos pocos habitantes del B9. Alguno de los cuartos es doble.
Marcha de protesta
En torno a unas 250 personas han marchado desde el centro de Badalona hasta las inmediaciones del B9 para evidenciar su oposición al desalojo. Han atravesado varias de las principales arterias de la ciudad, por mitad de la calzada. La protesta ha interrumpido el tráfico y la ruta de varias líneas de bus.
Los Mossos d’Esquadra han tendido un cordón policial que ha cortado el acceso a los manifestantes al Ayuntamiento de Badalona, donde pretendían mostrar su malestar por el desahucio. Los agentes también se han apostado en torno al edificio desalojado para que la marcha no llegara hasta sus puertas.
La marcha se ha cerrado sin incidentes. Los congregados no han hecho amago de intentar reocupar el instituto. Sí han clamado mensajes y consignas contra el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, al que han tachado de “racista” y “fascista”.
También han criticado al Govern de la Generalitat, por el despliegue policial que ha vaciado el B9. Badalona Acull ha advertido que la sentencia no se ha cumplido estrictamente porque sostiene que, además de autorizar el desahucio, instaba a los servicios sociales a facilitar un lugar donde refugiar a los desalojados.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Govern asegura que no envió alerta móvil por las lluvias en Badalona porque no hubo riesgo hidrológico
- Viajes ilimitados por 6,20 euros al año: requisitos para obtener la tarjeta social de transporte de Barcelona para mayores de 60 años o discapacitados con rentas bajas
- Estos serán los nuevos precios del transporte público en Barcelona en 2026: cuánto sube cada título
- Comienza el desalojo de un gran asentamiento de cientos de migrantes en Badalona
- Un accidente en la Ronda Litoral provoca un atasco de 12 kilómetros para entrar en Barcelona
- Los vecinos de Santa Coloma estarán exentos de multas por la ZBE hasta 2028
- Edu Saz, arquitecto madrileño, revela por qué Barcelona es mejor que Madrid: 'No es solo la calidad
- Qué se podrá hacer en Barcelona (y qué no) con el bono de transporte único de Pedro Sánchez