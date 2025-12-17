Decenas de desalojados en Badalona acampan delante del instituto B9 para pasar la noche al raso

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los desalojados en Badalona acampan delante del instituto B9 para pasar la noche al raso / ZOWY VOETEN

Jordi Ribalaygue

Jordi Ribalaygue

Badalona
Por qué confiar en El Periódico

Decenas de desalojados este miércoles en el antiguo instituto B9, en Badalona, se disponen a pasar la noche al raso, justo enfrente del edificio que los Mossos d’Esquadra han desahuciado esta mañana y que luego ha sido tapiado. Los expulsados se reúnen a estas horas alrededor de hogueras encendidas en la explanada próxima al viejo centro educativo, entre bloques del barrio de Sant Roc, y comparten cena durante la primera noche que planean pasar a la intemperie, a falta de un lugar donde cobijarse bajo techo. Algunos de ellos han traído comida para repartir y personas que se solidarizan con los chicos subsaharianos que están en la calle también les han aportado alimentos.

Badalona, 17/12/2025. Sociedad. Personas desalojadas del antiguo instituto B9 se concentran en la plaza frente al edificio, preparando enseres y refugios improvisados para pasar su primera noche durmiendo en la calle tras el desalojo. Foto: Zowy Voeten / El Periódico

Desahuciados del instituto B9 de Badalona pasando la noche a la intemperie entre bloques del barrio de Sant Roc, justo delante del edificio vaciado y tapiado. / Zowy Voeten / EPC

Las condiciones no son nada cómodas. Los acampados cuentan con tiendas de campaña, aunque no parecen suficientes para guarecer a todos los congregados. Poco antes de las 21:30 horas, los presentes se han quedado a oscuras, al apagarse las farolas del lugar de repente.

Furgones de los Mossos d'Esquadra y varios agentes se han apostado hasta avanzada la tarde delante del instituto. Se han retirado poco antes de las 21:00 horas.

Representantes de los desalojados aseguran que los servicios sociales de Badalona no han ofrecido alternativas donde trasladarlos. Han añadido que los agentes se han llevado detenidos a una quincena de los desalojados a la comisaría de la Policía Nacional en La Verneda. Temen que se enfrenten a un proceso de expulsión para que sean retornados a su país.

Badalona, 17/12/2025. Sociedad. Alaldj de Mauritania cenando. Personas desalojadas del antiguo instituto B9 se concentran en la plaza frente al edificio, preparando enseres y refugios improvisados para pasar su primera noche durmiendo en la calle tras el desalojo. Foto: Zowy Voeten / El Periódico

Uno de los desalojados cenando esta noche, junto a otros desahuciados del instituto B9, en Badalona. / Zowy Voeten / EPC

Por su parte, la plataforma Badalona Acull ha conseguido 15 habitaciones en Badalona y Santa Coloma de Gramanet para albergar desde hoy y durante una semana a unos pocos habitantes del B9. Alguno de los cuartos es doble.

Marcha de protesta

En torno a unas 250 personas han marchado desde el centro de Badalona hasta las inmediaciones del B9 para evidenciar su oposición al desalojo. Han atravesado varias de las principales arterias de la ciudad, por mitad de la calzada. La protesta ha interrumpido el tráfico y la ruta de varias líneas de bus.

Badalona, 17/12/2025. Sociedad. Personas desalojadas del antiguo instituto B9 se concentran en la plaza frente al edificio, preparando enseres y refugios improvisados para pasar su primera noche durmiendo en la calle tras el desalojo. Foto: Zowy Voeten / El Periódico

Antidisturbios de los Mossos d'Esquadra y un furgón custodiando la entrada del instituto B9, desalojado esta mañana en Badalona. / Zowy Voeten / EPC

Los Mossos d’Esquadra han tendido un cordón policial que ha cortado el acceso a los manifestantes al Ayuntamiento de Badalona, donde pretendían mostrar su malestar por el desahucio. Los agentes también se han apostado en torno al edificio desalojado para que la marcha no llegara hasta sus puertas.

La marcha se ha cerrado sin incidentes. Los congregados no han hecho amago de intentar reocupar el instituto. Sí han clamado mensajes y consignas contra el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, al que han tachado de “racista” y “fascista”.

Badalona, 17/12/2025. Sociedad. Manifestación de entidades sociales en defensa de los ocupantes del antiguo instituto B9, concentradas ante el Ayuntamiento de Badalona para protestar contra el desalojo del edificio. Foto: Zowy Voeten / El Periódico

Manifestantes contrarios al desalojo del instituto B9, congregados en el centro de Badalona antes de marchar hasta las inmediaciones del edificio desahuciado. / Zowy Voeten / EPC

También han criticado al Govern de la Generalitat, por el despliegue policial que ha vaciado el B9. Badalona Acull ha advertido que la sentencia no se ha cumplido estrictamente porque sostiene que, además de autorizar el desahucio, instaba a los servicios sociales a facilitar un lugar donde refugiar a los desalojados.

