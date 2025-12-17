Los Comuns proponen a Collboni desencallar el teatro Capitol de la Rambla con un rescate público

Después de que la oposición del Ayuntamiento de Barcelona frenara la operación del alcalde, Jaume Collboni, para quedarse con el teatro Capitol de la Rambla, los Comuns proponen una forma de desencallarla con un rescate público. El grupo municipal que lidera Janet Sanz quiere que la ciudad recupere este espacio emblemático pero “no a cualquier precio”. Por eso presentarán una proposición en el pleno de este viernes para que pase a ser un teatro público municipal y se reabra la negociación para garantizar su uso cultural.

Los Comuns defienden que el Capitol mantenga su actividad teatral y se integre en la red de equipamientos culturales de la ciudad, con una gestión pública, transparente y orientada al retorno social, en línea con el Pla de Drets Culturals de Barcelona. El plan que anunció el propio Collboni en abril mantiene la división del teatro en dos salas, con aforos de 402 y 198 butacas, y está previsto que el edificio también acoja las oficinas de los Serveis Centrals del Consorci de Biblioteques de Barcelona, hasta ahora ubicadas en dos locales del inmueble situado en el número 88 de la Rambla.

Para llevar a cabo esta operación es necesario que el ayuntamiento realice una doble recalificación urbanística con la que BComú no está de acuerdo. Tampoco ERC y Vox, que también se opusieron a la operación en la comisión de Urbanismo de la semana pasada donde quedó tumbada. Los Comuns consideran que la modificación urbanística planteada por el gobierno municipal no protege suficientemente el interés público y alertan de riesgos de especulación inmobiliaria, desarrollo urbanístico no sostenible y pérdida de usos culturales y comunitarios.

“Hay alternativas”

Por ello, instan al ejecutivo de Jaume Collboni a abrir una nueva negociación para acordar un nuevo convenio que asegure la preservación del uso cultural del Capitol y que las plusvalías generadas reviertan en la ciudad. “Hay otra manera de hacer las cosas y no al servicio de la especulación de un negocio privado”, ha defendido Sanz.

“Queremos que se negocie de forma diferente: que se haga un cambio de planeamiento sin fomentar la especulación por parte de la iniciativa privada, y si eso no es posible, que se abran todas las vías de adquisición. Hay alternativas”, ha añadido la líder de los Comuns, que este viernes se despedirá del Ayuntamiento de Barcelona.

Además, con esta proposición, el grupo municipal pide impulsar la recuperación pública del Teatre Capitol como un nuevo equipamiento cultural municipal estratégico en la Rambla, al servicio del tejido cultural y del vecindario de Ciutat Vella y del conjunto de Barcelona.