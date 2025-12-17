Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Comienza el desalojo de un gran asentamiento de cientos de migrantes en Badalona

Un dispositivo policial se despliega en las inmediaciones del antiguo instituto, ocupado desde 2023 y en el que han vivido hasta 400 personas

CONTEXTO | El Ayuntamiento de Badalona recibe la autorización judicial para entrar en el B9

ORIGEN | Albiol reintenta una desocupación de 150 migrantes en Badalona tras tumbarla una jueza por no ofrecerles techo

Desalojo en Badalona

Desalojo en Badalona / Zowy Voeten

Gerardo Santos

Pau Lizana Manuel

Badalona
La ocupación del antiguo instituto B9 de Badalona, que comenzó en verano de 2023, llega a su fin este miércoles 17 de diciembre. Tras haber recibido la autorización para el desalojo emitida por un jueza, el Departament d'Interior y el Ayuntamiento de Badalona han preparado un amplio dispositivo policial para llevar a cabo la desocupación del recinto.

El alcalde Albiol ha declarado insistentemente que quiere a los ocupas del B9 "fuera de Badalona". Conocedores del inminente desalojo, decenas han ido dejando el recinto en las últimas semanas. Según fuentes conocedoras de la situación, la población actual del gran asentamiento rondaría las 200 personas, pero durante este último año se han llegado a superar las 400. Entidades sociales de la ciudad han preparado asistencia social de urgencia para ellos. Unas 50 personas, las más vulnerables, son las que están bajo el radar de los Servicios Sociales. Ayuntamiento de Badalona y Departament de Drets Socials han realizado encuentros para gestionar la atención de estos migrantes.

Algunos de los desalojados ya habitaban la nave industrial del Gorg, que se incendió en 2020 dejando seis víctimas mortales. Dentro del B9, un viejo instituto de propiedad municipal, las condiciones son insalubres e indignas. En septiembre de 2025, EL PERIÓDICO avanzó la existencia de una decena de casos de tuberculosis. En el auto que autoriza el desalojo, se lee que el recinto se ha convertido en un "auténtico poblado de miseria".

