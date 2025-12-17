En Directo
Al minuto
Comienza el desalojo de un gran asentamiento de cientos de migrantes en Badalona
Un dispositivo policial se despliega en las inmediaciones del antiguo instituto, ocupado desde 2023 y en el que han vivido hasta 400 personas
CONTEXTO | El Ayuntamiento de Badalona recibe la autorización judicial para entrar en el B9
ORIGEN | Albiol reintenta una desocupación de 150 migrantes en Badalona tras tumbarla una jueza por no ofrecerles techo
La ocupación del antiguo instituto B9 de Badalona, que comenzó en verano de 2023, llega a su fin este miércoles 17 de diciembre. Tras haber recibido la autorización para el desalojo emitida por un jueza, el Departament d'Interior y el Ayuntamiento de Badalona han preparado un amplio dispositivo policial para llevar a cabo la desocupación del recinto.
El alcalde Albiol ha declarado insistentemente que quiere a los ocupas del B9 "fuera de Badalona". Conocedores del inminente desalojo, decenas han ido dejando el recinto en las últimas semanas. Según fuentes conocedoras de la situación, la población actual del gran asentamiento rondaría las 200 personas, pero durante este último año se han llegado a superar las 400. Entidades sociales de la ciudad han preparado asistencia social de urgencia para ellos. Unas 50 personas, las más vulnerables, son las que están bajo el radar de los Servicios Sociales. Ayuntamiento de Badalona y Departament de Drets Socials han realizado encuentros para gestionar la atención de estos migrantes.
Algunos de los desalojados ya habitaban la nave industrial del Gorg, que se incendió en 2020 dejando seis víctimas mortales. Dentro del B9, un viejo instituto de propiedad municipal, las condiciones son insalubres e indignas. En septiembre de 2025, EL PERIÓDICO avanzó la existencia de una decena de casos de tuberculosis. En el auto que autoriza el desalojo, se lee que el recinto se ha convertido en un "auténtico poblado de miseria".
Servicios sociales
Las entidades que desde primera hora de la mañana están presentes en el recinto han recomendado a los ocupantes que salgan por la salida de Alfons XII -- donde se produce la manifestación-- y que se desplacen hasta una plaza cercana. Desde allí, planean ir con todos los ocupantes hasta los Servicios Sociales de Badalona. Algunas personas, sin embargo, optan por resistir en el patio del antiguo instituto ante el desalojo policial, ya dado por seguro, y que debe producirse en cualquier momento ahora que ha amanecido.
A punto de entrar los Mossos
Pasadas las 7:30 horas, un grupo de ocupas del B9 se dirige a la entrada de la calle Guifré tocando tambores y cantando. Despunta el día y la entrada de los Mossos d'Esquadra en el recinto es inminente. Hasta el lugar se ha desplazado el director de Drets Socials del Síndic de Catalunya, Jordi Sànchez.
Abandono de madrugada
Algunos de los ocupantes han ido dejando el recinto de madrugada, ante la inminente desocupación.
Apoyo social
Entidades sociales de la cuidad se han coordinado para dar una respuesta asistencial. Asociaciones como Badalona Acull y Justicia i Pau han preparado comida, agua y fruta para los migrantes deslojados. Denuncian que los aproximadamente dos centenares que este miércoles a primera hora quedarán en la calle no disponen de ninguna alternativa habitacional.
Sin alternativa de realojo
Servicios de mediación
Dentro del recinto, circula la percepción de que la policía está esperando a que amanezca para entrar en el recinto, tal como recoge el auto judicial que autorizó el desalojo. En este lapso de tiempo, se espera que lleguen los servicios de mediación de los Mossos d'Esquadra. Por el acceso de la calle Guifré, que sigue custodiado por un furgón y una veintena de agentes antidisturbios, se permite que aquellos ocupantes del asentamiento que así lo deseen se vayan. Aunque la policía no los detiene ni les pregunta, tampoco reciben ninguna atención y simplemente abandonan el recinto. Aunque en un principio varios ocupantes han optado por esta opción, todavía quedan muchos en el interior del antiguo instituto.
Presión policial
En el acceso de la calle Guifré, los Mossos han abierto la puerta pero han bloqueado el acceso con un furgón y varios agentes antidisturbios. A algunos periodistas que se han acercado a fotografiarlos o a preguntar por el dispositivo, los han conducido forzosamente fuera del recinto.
Accesos cerrados
En el interior del recinto, muchos de los ocupantes, ayudados por miembros de las entidades que apoyan su permanencia en el antiguo instituto, han cerrado los accesos a cal y canto. Muchos de los ocupantes ya tienen listas sus pertenencias ante lo que parece una inminente entrada de la policía. Algunos, de hecho, han ido abandonando la zona durante las horas previas al desalojo.
Un centenar de manifestantes
Un grupo de manifestantes, convocados por el Sindicat d'Habitatge Socialista de Badalona, se concentra desde la madrugada en la entrada del recinto de la calle Alfons XII. Los Mossos han tomado posiciones y encapsulan a los manifestantes. Aproximadamente son un centenar de personas.
Desde las 7.00 horas
Desde la madrugada, un goteo de personas que ocupan el B9 han ido dejando el espacio, ante el inminente desalojo. Sobre las 6 de la mañana, aún había algunos ocupas que trasteban con neveras viejas para desarmarlas y aprovechar la chatarra. Al filo de las 7 de la mañana, un amplio dispositivo de al menos una veintena de furgones de los Mossos d'Esquadra ha empezado a desplegarse por la zona.
