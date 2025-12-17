Barcelona aplicará de inmediato la nueva regulación del alquiler de temporada y urge al Govern a inspeccionar

El Ayuntamiento de Barcelona aplicará de forma inmediata la nueva regulación del alquiler de temporada que aprobará el Parlament en el pleno de este jueves. Así lo ha anunciado el alcalde, Jaume Collboni, en una rueda de prensa este miércoles, en la que ha instado a la Generalitat a “hilar muy fino con la sanción y la inspección” para perseguir el fraude en este tipo de contratos, que se han convertido en el “punto de fuga” a la limitación de los precios de alquiler en la ciudad.

Entre marzo de 2024 y marzo de 2025, los contratos de alquiler de temporada aumentaron un 60% en Barcelona y, en el segundo trimestre de 2025, ya representaban el 28% del total de contratos firmados. Según ha explicado el alcalde, este incremento evidencia que en la ciudad se estaba produciendo “una fuga fraudulenta” hacia este tipo de contratos para eludir la regulación de precios.

Collboni ha subrayado el compromiso del ayuntamiento para que la regulación “se aplique inmediatamente y con todas las garantías” y ha felicitado a los grupos parlamentarios que, con sus votos favorables, impulsarán la modificación de la ley: PSC, ERC, Comuns y la CUP. “Es una medida altamente reivindicada por el gobierno municipal”, ha sostenido.

