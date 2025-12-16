Viladecans celebra 'Al Carrer Nadal', un festival de teatro de calle con espectáculos para todos los públicos

En las fiestas navideñas, en Viladecans (Baix Llobregat) se vuelve a levantar el telón del teatro en medio del espacio público. Justo antes de acabar el año, 'Al Carrer Nadal' ofrece "una propuesta única en Catalunya estos días: todo un festival de teatro de calle para el público familiar", explica el consistorio en un comunicado. Con cuatro años de vida, el hermano pequeño del clásico festival internacional que la ciudad disfruta cada verano, "suma más argumentos por el amor incondicional de Viladecans hacia la cultura. Y, sobre todo, por las artes de calle; aquéllas que están al alcance de todos, porque no entienden de clases sociales, razas, géneros ni edades".

Este año, 'Al Carrer Nadal' ofrecerá del 28 al 30 de diciembre 11 espectáculos diferentes, que sumarán 16 actuaciones en total, y cuatro instalaciones artísticas. La mayoría son creaciones de artistas de la tierra, excepto dos propuestas que vienen de Francia y Bélgica.

Las propuestas incluyen espectáculos para todos los públicos, como 'Bye Bye, Confetti', de La Baldufa Teatre, Premio Nacional de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud 2020, que combina humor y crítica para narrar la superación de la pérdida; 'Pulse', de Cie. Kai, un espectáculo acrobático con mucha energía; 'Gran Sonata', de Le Puant, donde el público ayuda a un compositor barroco a cerrar su último concierto; y espectáculos visuales e itinerantes como 'Los nómadas, de Actua Produccions, y otros para los más pequeños como 'Lo Carrofil', de la Cie. Efímer y la 'Carpa Món Titella', de Galiot Teatre, que transforman el escenario en un universo de fantasía, humor y participación para toda la familia.

La cita tendrá cinco puntos neurálgicos que ponen en contacto todo el espacio peatonal del centro de la ciudad: las plazas de la Constitució, de la Vila y de las Palmeres, el parque del Torrent Ballester y la rambla Modolell. En ésta última habrá hasta cuatro instalaciones estables a lo largo de todo el festival.