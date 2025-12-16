Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Peste porcinaLluviasCatalunyaBarcelonaTransporte públicoGripeFeminicidasRob ReinerLotería Navidad 2025Comprobar Lotería Navidad 2025Samanta Villar
instagramlinkedin

Fiestas

Viladecans celebra 'Al Carrer Nadal', un festival de teatro de calle con espectáculos para todos los públicos

Del 28 al 30 de diciembre, el evento transformará las calles de la ciudad con espectáculos de humor, acrobacias y fantasía, pensados para todas las edades

Imagen de archivo de 'Al Carrer Nadal', en Viladecans.

Imagen de archivo de 'Al Carrer Nadal', en Viladecans. / Ayuntamiento de Viladecans

El Periódico

El Periódico

Viladecans
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

En las fiestas navideñas, en Viladecans (Baix Llobregat) se vuelve a levantar el telón del teatro en medio del espacio público. Justo antes de acabar el año, 'Al Carrer Nadal' ofrece "una propuesta única en Catalunya estos días: todo un festival de teatro de calle para el público familiar", explica el consistorio en un comunicado. Con cuatro años de vida, el hermano pequeño del clásico festival internacional que la ciudad disfruta cada verano, "suma más argumentos por el amor incondicional de Viladecans hacia la cultura. Y, sobre todo, por las artes de calle; aquéllas que están al alcance de todos, porque no entienden de clases sociales, razas, géneros ni edades".

Este año, 'Al Carrer Nadal' ofrecerá del 28 al 30 de diciembre 11 espectáculos diferentes, que sumarán 16 actuaciones en total, y cuatro instalaciones artísticas. La mayoría son creaciones de artistas de la tierra, excepto dos propuestas que vienen de Francia y Bélgica.

Las propuestas incluyen espectáculos para todos los públicos, como 'Bye Bye, Confetti', de La Baldufa Teatre, Premio Nacional de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud 2020, que combina humor y crítica para narrar la superación de la pérdida; 'Pulse', de Cie. Kai, un espectáculo acrobático con mucha energía; 'Gran Sonata', de Le Puant, donde el público ayuda a un compositor barroco a cerrar su último concierto; y espectáculos visuales e itinerantes como 'Los nómadas, de Actua Produccions, y otros para los más pequeños como 'Lo Carrofil', de la Cie. Efímer y la 'Carpa Món Titella', de Galiot Teatre, que transforman el escenario en un universo de fantasía, humor y participación para toda la familia.

La cita tendrá cinco puntos neurálgicos que ponen en contacto todo el espacio peatonal del centro de la ciudad: las plazas de la Constitució, de la Vila y de las Palmeres, el parque del Torrent Ballester y la rambla Modolell. En ésta última habrá hasta cuatro instalaciones estables a lo largo de todo el festival.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Viajes ilimitados por 6,20 euros al año: requisitos para obtener la tarjeta social de transporte de Barcelona para mayores de 60 años o discapacitados con rentas bajas
  2. El rincón de Castelldefels que ya está en la historia de la televisión gracias a un 'hit' de Netflix
  3. El pesebre más grande de Barcelona se instala en el patio del ayuntamiento
  4. Un accidente en la Ronda Litoral provoca un atasco de 12 kilómetros para entrar en Barcelona
  5. Edu Saz, arquitecto madrileño, revela por qué Barcelona es mejor que Madrid: 'No es solo la calidad
  6. El billete único de Pedro Sánchez no incluye metro ni buses de Barcelona, pero se integrará en la T-Mobilitat a partir de verano
  7. El tranquilo pueblo a tan solo 15 minutos de Santa Coloma de Gramenet: espectacular
  8. Barcelona sustituirá unas escaleras mecánicas del Putxet con constantes averías: “Ojalá que las arreglen, pero para bien”

Viladecans celebra 'Al Carrer Nadal', un festival de teatro de calle con espectáculos para todos los públicos

Viladecans celebra 'Al Carrer Nadal', un festival de teatro de calle con espectáculos para todos los públicos

Preacuerdo en el Ayuntamiento de Barcelona: jornada de 35 horas y subida salarial para empleados municipales

Preacuerdo en el Ayuntamiento de Barcelona: jornada de 35 horas y subida salarial para empleados municipales

La red de agua del área de Barcelona recibirá 43 millones en inversiones el próximo 2026

Sant Boi será la primera parada del 'Tour del Talento' 2026 de la Fundación Princesa de Girona

Sant Boi será la primera parada del 'Tour del Talento' 2026 de la Fundación Princesa de Girona

Cuánto subirá el transporte público en Barcelona en 2026

Cuánto subirá el transporte público en Barcelona en 2026

Los vertidos de basura se cronifican en polígonos y zonas limítrofes entre municipios del área de Barcelona: "No hay ningún control"

Más de un millón para renovar el mercado municipal de Badia, que tendrá un espacio de degustación

Más de un millón para renovar el mercado municipal de Badia, que tendrá un espacio de degustación

Barcelona amplía un tramo de acera de la Gran Via tras el atropello mortal de una niña de 11 años