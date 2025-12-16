Los vecinos de Santa Coloma estarán exentos de multas por la ZBE hasta 2028

Giro inesperado en la implantación de la Zona de Bajas Emisiones en Santa Coloma de Gramenet. Si hace apenas dos meses el Pleno municipal (gobernado con mayoría absoluta por PSC y Ciutadans) aprobaba empezar a sancionar este mismo 31 de diciembre, este martes por la mañana la alcaldesa de la ciudad, Mireia González, ha anunciado a través de un vídeo en redes sociales una moratoria de dos años, hasta enero de 2028, en el régimen sancionador de la ZBE: "Aplicaremos la norma, pero sin poner en riesgo el día a día de algunas familias".

Se trata del primer ayuntamiento socialista de la primera corona metropolitana que aprueba una moratoria en este sentido. También lo hizo Cerdanyola del Vallès, a principios de 2025, con un aplazamiento similar del régimen sancionador; y Castelldefels (gobernada por el PP), que amplió la moratoria hasta 2030. "Protegemos la salud de las personas de Santa Coloma, sí, pero sin dejar a nadie atrás", ha declarado la alcaldesa González.

Si bien el 98% de los vehículos "que circulan habitualmente" por Santa Coloma "ya cumplen con la norma de la ZBE" y no se verá afectado por las restricciones, la alcaldesa ha indicado que la "medida de transición" responde a la intención de "acompañar a aquellas familias que necesitan un apoyo más para adaptarse a las nuevas medidas". El nuevo planteamiento, motivado por "criterios de proporcionalidad, equidad social y transición justa", según ha declarado el gobierno municipal en un comunicado, será aprobado en el Pleno municipal de este jueves 18 de diciembre.

El consistorio asegura "tener clara" la "fuerte dependencia del vehículo privado en determinados barrios" del municipio, así como "para determinados desplazamientos vinculados a la actividad laboral". Por ello, durante los dos años de transición, la ZBE funcionará "con un carácter informativo y pedagógico para los residentes", con el objetivo de "facilitar una adaptación progresiva a los nuevos criterios de acceso y circulación".

Durante el próximo mes de enero se pondrá en marcha un punto de información a la ciudadanía, que ofrecerá atención personalizada para resolver dudas, informar sobre el funcionamiento de la ZBE, las autorizaciones previstas y las medidas de apoyo existentes. La ZBE "se tiene que llevar a cabo poniendo las personas en el centro, evitando impactos sociales inmediatos y garantizando una transición justa", sintetiza el Ayuntamiento de Santa Coloma.