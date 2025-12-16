Subida de precio del transporte público en Barcelona en 2026: qué sabemos hasta ahora

Claves
El precio del transporte público en Barcelona cambiará en 2026. Aunque las tarifas definitivas aún no han sido aprobadas, las administraciones ya han avanzado información sobre las subidas y bonificaciones que se aplicarán el próximo año en los títulos de transporte del sistema tarifario integrado. Todo apunta a que el incremento medio rondará el 3,5 %, aunque variará según el tipo de tarjeta y la zona.
Bonificaciones
Las tarifas actuales entraron en vigor el 15 de enero de 2025 y mantienen algunas bonificaciones destinadas a facilitar el acceso al transporte público. El Gobierno ha confirmado que el próximo año mantendrá su parte de los descuentos, que seguirán siendo del 50 % en los títulos T-usual, la T-Jove (incluidas las modalidades para familias monoparentales y numerosas) y la T-70/90.
Estas bonificaciones se aplican desde 2022 como medida excepcional y su continuidad en 2026 tendrá un coste aproximado de 250 millones de euros para las arcas públicas, de los cuales 117 millones serán asumidos por las administraciones que integran la ATM: un 51% por la Generalitat y un 49% por los entes locales. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha recordado este martes que se trata de una medida temporal que, tarde o temprano, acabará retirándose.
Subida de precios
Debido a este gasto público, Paneque ha avanzado que los títulos de la ATM con bonificaciones se encarecerán de media un 3,5 % en 2026, un aumento superior al crecimiento previsto del IPC. No obstante, la subida no será lineal: se prevé que los usuarios de las zonas 1 y 2, más cercanas a Barcelona, asuman un incremento ligeramente superior, mientras que los viajeros de zonas más alejadas —que ya pagan billetes más caros— verán un aumento porcentualmente menor.
Así, se rompe con la actualización de precios uniforme que se aplicó en años anteriores. Desde Territori apuntan que este nuevo sistema busca un reparto más proporcional del impacto económico según el precio de los billetes.
Según ha avanzado el Govern, cuando se actualicen los precios, la T-Usual tendrá un coste de 22,8 euros al mes en la zona 1 y de 42,7 a partir de la zona 3, mientras que la T-Jove valdrá 45,5 euros al trimestre.
No obstante, hasta este viernes 19 de diciembre no se conocerán cuáles serán los precios ni las subidas definitivas. Ese día, se reunirá el consejo de la Autoritat del Transport Metropolità (ATM) para aprobar las tarifas del 2026. Forman parte de este consejo la Generalitat de Catalunya, el Ayuntamiento de Barcelona y el Área Metropolitana de Barcelona.
Nuevo billete único estatal
En paralelo, en 2026 se pondrá en marcha el nuevo billete único estatal anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Tendrá un precio de 60 euros —30 euros para menores de 26 años— y, en el caso de Catalunya, permitirá viajar en Rodalies, trenes de media distancia y autobuses estatales. No obstante, no incluirá el metro ni los autobuses urbanos e interurbanos de Barcelona.
