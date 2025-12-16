Sant Boi será la primera parada del 'Tour del Talento' 2026 de la Fundación Princesa de Girona

El 'Tour del Talento' 2026 hará la primera parada en Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat). En un comunicado el Ayuntamiento santboiano remarca que se trata de "un gran evento itinerante que la Fundación Princesa de Girona organiza para impulsar el joven talento". De este modo, la quinta edición de la iniciativa arrancará del 2 al 6 de febrero en el municipio del Baix Llobregat. Posteriormente viajará a Huesca, Alcalá de Henares, Granada y Murcia, ciudades donde se organizarán más de 250 actividades para jóvenes entre 16 y 35 años.

La alcaldesa, Lluïsa Moret, ha dicho que es "un inmenso orgullo para Sant Boi y un enorme reto que asumimos con responsabilidad". La participación de Sant Boi en el 'Tour del Talento' 2026 es también "un reconocimiento a la apuesta del Ayuntamiento por la juventud y por incoporar el talento joven a la construcción de la ciudad". Así, la parada en Sant Boi prevé la participación conjunta con otros tres municipios del Baix Llobregat: Gavà, Viladecans y Castellefels.

Durante la presencia en Sant Boi del 'Tour del Talent'o, la ciudad acogerá la proclamación de la categoría Social de los Premios Princesa de Girona 2026. Estos galardones, punto de referencia en el reconocimiento del talento joven en España, ponen en valor trayectorias capaces de inspirar a miles de jóvenes y demostrar que la innovación, la creatividad y el compromiso social son motores de transformación.

La proclamación tendrá lugar durante la celebración del Princesa de Girona CongresFest, el acto principal del Tour del Talento. Durante este evento se organizarán conferencias, actividades formativas, mesas redondas y actuaciones musicales para inspirar y fomentar el potencial de las personas jóvenes. Durante los días de su parada en Sant Boi, el 'Tour del Talento' "impulsará muchas actividades en diferentes espacios de la ciudad, orientadas a la formación, la mejora de la empleabilidad y la gestión del bienestar emocional: actuaciones musicales, 'talent sesiones', ferias de empleo, foros de talento, visitas culturales y de ocio, coloquios, espacios de networking, talleres deportivo".