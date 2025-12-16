Riadas y estaciones de metro inundadas en Badalona por las lluvias torrenciales

Las riadas se han vuelto a dejar ver en Badalona por el episodio de lluvias torrenciales de este martes 16 de diciembre. Las imágenes recuerdan a las del pasado mes de agosto, cuando el centro histórico del municipio ya acabó anegado por otro temporal. En esta ocasión, importantes avenidas del municipio como la Rambla Sant Joan han quedado bloqueadas al verse tanto peatones como coches obstaculizados a seguir su paso por la acumulación de agua en la vía.

Imágenes de 'Badalona Comunicació' muestran vecinos evacuando agua de sus portales. El Ayuntamiento ha anunciado el cierre de la estación de metro de Gorg por inundaciones. La estación de La Salut de la L10 ha cerrado los accesos de Marqués de Sant Mori, Juan Varela y Australia, solo está disponible el de la calle de Quevedo. También ha quedado inoperativo el servicio del Tram y los polideportivos municipales se han cerrado para evitar desplazamientos. El nivel de precipitaciones en la ciudad, y de hecho en todo el Barcelonès Nord, supera los 100 litros por metro cuadrado, según datos de Protecció Civil.

Des del matí i fins les 16.00h, els @bomberscat han rebut 24 avisos des de #Badalona relacionats amb les tempestes. La majoria de trucades han estat per inundacions a baixos o carrers, arbres caiguts i filtracions d'aigua. pic.twitter.com/rqiR1bZAKM — Badalona Comunicació (@bdncom) December 16, 2025

El agua ha bajado en forma de riada en diversos puntos de la ciudad, como han atestiguado multitud de vecinos en redes sociales. Algunos pasos subterráneos han quedado anegados. Los bomberos han registrado unos 80 avisos en la ciudad hasta las 18:00 horas. Unos 1.700 vecinos de la ciudad se han quedado sin suministro eléctrico, según los datos de Endesa.

Cedido

Una de las afectaciones más importantes ha tenido lugar en el centro comercial Màgic Badalona. Una parte del techo ha cedido, dejando entrar al agua en forma de una gran cascada.

Dos desalojados tras ceder un falso techo

El alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, ha descrito la tarde como "intensa" y ha recomendado a los vecinos a través de un video publicado en redes sociales que se queden en casa siempre que sea posible: "Hay diferentes puntos de colapso en la ciudad", ha declarado. El alcalde ha anunciado que se doblarán los servicios de limpieza y vigilancia durante la noche, "ya que muchas zonas de la ciudad quedarán inundadas".

"La situación es brutal", ha resumido Albiol. Entre las afectaciones, el alcalde ha explicado que se ha tenido que desalojar un piso en el barrio de Llefià en el que había cedido el falso techo, sin producir heridos. "Estas personas han sido atendidas por los Servicios Sociales y se les procurará un hotel para que pasen la noche", ha explicado el alcalde.