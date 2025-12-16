Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Hoja de ruta económica

La red de agua del área de Barcelona recibirá 43 millones en inversiones el próximo 2026

El Consejo Metropolitano del AMB da luz verde a la partida de Aigües de Barcelona para revitalizar el abastecimiento metropolitano

CONTEXTO | La nueva concesión de agua del área de Barcelona exigirá inversiones de 170 millones en ocho municipios

Reparación de una fuga de agua.

Reparación de una fuga de agua. / Aqualia

Manuel Arenas

Manuel Arenas

Manuel Arenas
La red de abastecimiento de agua de las 36 ciudades del Área Metropolitana de barcelona (AMB) recibirá inversiones por valor de 43,1 millones de euros el próximo 2026. Es el plan que ha aprobado este 16 de diciembre el Consejo Metropolitano del AMB, que ha dado luz verde —con la abstención de PP y Junts per Tiana y el único voto en contra de Vox— a la partida que correrá a cargo de la empresa Aigües de Barcelona.

Los mencionados 43 millones incluyen como partidas principales la distribución (25,7 millones); transporte (10,4 millones); sistemas de información (4,4 millones); y edificios de abastecimiento (un millón). A esos 43 millones se suman, por otra parte, otros 16,3 millones relativos a las inversiones del ámbito Ter-Llobregat, que en este caso tramita la Agència Catalana de l'Aigua (ACA).

Nueva polémica en el Museu del Disseny de Barcelona: críticas al concurso para elegir quién sucede a Jose Luis de Vicente

Barcelona estrena el espacio musical interactivo en el transbordo de metro de paseo de Gràcia de Barcelona

RANKING | Las 10 carreteras más peligrosas de Catalunya: la T-314 de Reus desbanca la Arrabasada tras cinco años

Los buses de Cerdanyola del Vallès seguirán siendo de Moventis tras asumir el AMB el contrato caducado

La red de agua del área de Barcelona recibirá 43 millones en inversiones el próximo 2026

Cuatro detenidos en Barcelona por usar móviles robados para estafar en cajeros

VOTA | ¿Cuál es el mejor restaurante abierto en 2025 en Barcelona?

Los vecinos de Santa Coloma estarán exentos de multas por la ZBE hasta 2028

