La red de agua del área de Barcelona recibirá 43 millones en inversiones el próximo 2026

La red de abastecimiento de agua de las 36 ciudades del Área Metropolitana de barcelona (AMB) recibirá inversiones por valor de 43,1 millones de euros el próximo 2026. Es el plan que ha aprobado este 16 de diciembre el Consejo Metropolitano del AMB, que ha dado luz verde —con la abstención de PP y Junts per Tiana y el único voto en contra de Vox— a la partida que correrá a cargo de la empresa Aigües de Barcelona.

Los mencionados 43 millones incluyen como partidas principales la distribución (25,7 millones); transporte (10,4 millones); sistemas de información (4,4 millones); y edificios de abastecimiento (un millón). A esos 43 millones se suman, por otra parte, otros 16,3 millones relativos a las inversiones del ámbito Ter-Llobregat, que en este caso tramita la Agència Catalana de l'Aigua (ACA).