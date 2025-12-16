Suben los accidentes
RANKING | Las 10 carreteras más peligrosas de Catalunya: la T-314 de Reus desbanca la Arrabasada tras cinco años
Los accidentes graves y mortales aumentan un 5% en las carreteras catalanas en los últimos tres años. El coste social es de 696 millones anuales
La DGT da las 10 claves para entender la baliza V-16, obligatoria a partir del 1 de enero de 2026
La carretera T-314 (entre Cambrils y Reus) ocupa la primera posición en el malogrado ranking de vías con un índice de peligrosidad más alto en Catalunya en el trienio 2022-2024. Este tramo ha desbancado a la carretera de la Arrabassada (BP-1417) que había ocupado el puesto en las últimas cinco ediciones del mapa de riesgo de la red viaria catalana que elabora el RACC con la colaboración de las administraciones.
El estudio iRAP analiza cada año más de 6.300 km de carreteras interurbanas, que concentran el 93% de la movilidad y el 80% de los accidentes con muertos y heridos graves. Si bien las víctimas mortales han pasado de las 700 a las 167 en los últimos 25 años, los expertos observan que se han alcanzado cifras que en los últimos tiempos están siendo muy difíciles de rebajar.
Aumento de los accidentes
Es así como los accidentes graves y mortales en las carreteras catalanas aumentaron un 5% entre 2022 y 2024, en línea con el incremento de la movilidad global en la carretera, que lo ha hecho un 4,5%, por lo que el índice de riesgo ascendió en el conjunto de la red un 0,44%. El informe cuantifica por primera vez el coste social de los accidentes de tráfico, que se elevó a 696 millones.
Las motocicletas y ciclomotores estuvieron presentes en el 80% de los accidentes en los diez tramos con más siniestros. A nivel general, "pese a representar solo el 3,2% de la movilidad, están involucradas en la mitad de los accidentes, que se concentran sobre todo en el área metropolitana de Barcelona", ha remarcado el presidente del RACC, Josep Mateu, en la presentación este martes del mapa.
El riesgo de sufrir un accidente es 3,4 veces mayor en una carretera convencional que en una autopista o autovía. Precisamente, el mapa de riesgo muestra que las carreteras con un solo carril por sentido acumulan la totalidad de los tramos con riesgo muy alto y alto, mientras que las vías rápidas son de riesgo bajo o muy bajo.
Por lo que respecta a la accidentalidad por tipo de vehículos, el tramo con más concentración de accidentes de camiones se encuentra en la N-340, en la variante de Torredembarra.
En cambio, el tramo con más concentración de accidentes de bicicletas se ubica por segundo año en la BV-5001 entre Martorelles y Vilanova del Vallès. Los accidentes con una bici implicada disminuyeron en 7% respecto la anterior edición del índice de peligrosidad.
"Tenemos que actuar en las infraestructuras y poner los recursos necesarios para hacerlo, incidir mucho en el comportamiento de los conductores y fomentar la renovación del parque automovilístico", ha reclamado en la presentación del informe el presidente del RACC, Josep Mateu.
[Seguirá ampliación]
