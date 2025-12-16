La magia de la Navidad inunda Cornellà: descubre las actividades y decoraciones que de esta temporada festiva

Ya son muchas las actividades que se han llevado a cabo en la ciudad para celebrar la llegada de la Navidad en Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat), pero la agenda local continúa y están por llegar las propuestas más esperadas por los niños, que son el Campamento Oriental y la noche del 5 de enero. "Antes de estos momentos importantes, sin embargo, hay actividades muy interesantes como la representación de los Pastorets, cantada de villancicos en los mercados, la matinal en la calle de Torras i Bages o la feria de artesanía. Además, a partir de esta semana, ¡ya se pone en marcha la Feria Infantil de Navidad!", apunta el Ayuntamiento de Cornellà en un comunicado.

En el texto, el consistorio señala que la mayoría de las propuestas están pensadas para los más pequeños porque "son los protagonistas indiscutibles de estas fiestas", pero también se busca acercar la Navidad a las personas mayores, con actividades en las residencias de la gente mayor, en los mercados y en la calle. "El objetivo de esta amplia agenda de Navidad es contagiar la magia y el ambiente festivo de estos días a todo el mundo", sigue.

Algunas de las propuestas más cercanas son la Feria Infantil de Navidad (del 20 al 31 de diciembre, en el recinto ferial de Cornellà), las representaciones de los Pastorets del Patronat y de Cornellà (los días 20 y 21, a las 18 h, en la Sala Ramon Romagosa del Patronat), el mercado artesano de Oleguer Bellavist, la Feria de Navidad del Patronat (el martes 30, a partir de las 9.30 h, en el Patronat Cultural i Recreatiu), el pasacalle de la Dona dels Nassos (el miércoles 31, a las 12 h, por el barrio Centro) y la Carrera Solidaria de Reyes (el domingo).

Decoraciones

EL ayuntamiento anima también a los vecinos a visitar las decoraciones y las figuras de luz que se han repartido por toda la ciudad. "Este año, se podrá apreciar el aumento de la iluminación en más de 50 calles y elementos nuevos en los distintos barrios. La ciudad apuesta de nuevo por la sostenibilidad y la eficiencia energética con un total de 1.430 decoraciones y 617.345 puntos luminosos, composiciones tradicionales y otras más innovadoras que invitan a pasear y disfrutar de las fiestas", apunta.

Así, todas las decoraciones están elaboradas con materiales biodegradables, como botellas de agua recicladas o caña de azúcar, lo que permite reducir hasta en un 80% el uso de aluminio. Además, muchas de las piezas incorporan efectos de animación (flash, xled o stars) y su estructura coloreada hace que también decoren de día, aportando color y dinamismo y llevando la magia navideña más allá de la noche.

Además de figuras habituales como los árboles de los deseos y los Buzones Rojos para enviar la carta a los Reyes, encontrará personajes y elementos de gran formato repartidos por todos los barrios de la ciudad. En el mapa, podrá consultar dónde están situadas.

Villancicos

La música también es protagonista estos días con el concierto de la Cornellà Band de la calle Miranda (sábado 20, a las 12 h), cantada de villancicos en los mercados con el grupo vocal Zetzania y la Pastoral de la Asociación Andaluza Hijos de Almáchar (sábado 20, en los mercados Marsans y Sant Ildefons, por la mañana), el pasacalles navideño de la Asociación Musical Manuel Rodríguez Ortiz Sagrada Familia (sábado 20, a las 18 h, por el barrio de San Ildefonso), el Encuentro de Coros Navideños 'Memorial Francisco Guzmán' (sábado 20, a las 19 h, en el Auditorio de Cornellà), los conciertos de Navidad de la Coral Àuria (domingo 21,a las 12 h, en el Castell) y del vocal de Anea (también el día 21, a las 12.30 h, en la Peña Los Aficionaos) y el concierto de Valses y Danzas (el domingo 21, en el Auditori de Cornellà, a partir de las 18 h).