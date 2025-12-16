Las lluvias colapsan Barcelona y el área metropolitana, con más de 20 kilómetros de retenciones en el Nus de la Trinitat

Las intensas lluvias que azotan Catalunya han dejado una jornada caótica en la movilidad de Barcelona y su área metropolitana. Una línea de tormentas descarga con fuerza desde las 16 horas, provocando inundaciones, filtraciones de agua y árboles caídos en el Barcelonès, Maresme y Vallès y dejando una situación complicada en las carreteras e interrupciones en el metro.

Protecció Civil ha activado el Plan Inuncat y ha advertido de que las lluvias intensas seguirán descargando en Barcelona hasta, como mínimo, las 20 horas. Pueden registrarse "chubascos de más de 100 l/m2 en 24 h en el Barcelonès", han advertido. La situación más adversa se ha registrado en la ciudad de Badalona, que ya acumula una importante riada.

El organismo catalán ha pedido esta tarde "mucha prudencia" ante el aviso amarillo que está activo en todo el litoral catalán y ha recordado que hay que tener especial precaución en los "desplazamientos cerca de ríos, torrentes y zonas inundables".

16 kilómetros de cola en la Ronda Litoral

La entrada y salida a Barcelona es una de las principales focos de retenciones de esta tarde, con más de 16 kilómetros de retenciones en la Ronda Litoral y otros 10 en la Ronda de Dalt a la altura del Nus de la Trinitat. "Unos charcos de agua en la B-20 en Santa Coloma de Gramenet hacia Montgat corta un carril y provoca obliga a realizar cortes intermitentes", han advertido desde Trànsit. Estas inundaciones han obligado a cortar la B-20 en sentido norte, y han limitado a un carril la circulación en sentido sur.

"Situación meteorológica y las fuertes lluvias están provocando charcos y cortes de vía en las Rondas", han recordado. El organismo pide evitar desplazamientos hacia el Barcelonès, la zona máa afectada por las lluvias de esta tarde

En las carreteras C-31, C-32, C-33 y C-58 se registran retenciones y congestión a lo largo de varios tramos del entorno metropolitano de Barcelona, principalmente en los accesos y salidas de la ciudad.

En la C-31 hay circulación con retenciones en sentido Barcelona a la altura de Badalona; en la C-32 se acumulan colas entre Esplugues de Llobregat y L’Hospitalet de Llobregat en sentido norte. La C-33 presenta una importante congestión en el tramo entre Barcelona y Montcada i Reixac en sentido sur. También en el mismo tramo de la C-58 se mantienen retenciones continuadas en dirección al Nus de la Trinitat.

En la AP-7 se registran retenciones importantes a lo largo de varios tramos del área metropolitana, especialmente en el Vallès. Un accidente con un carril cortado provoca colas en sentido sur entre Mollet del Vallès y Granollers, mientras que también hay circulación lenta y congestión entre Barberà del Vallès, Cerdanyola del Vallès y Santa Perpètua de Mogoda, tanto en sentido norte como sur.

El metro no funciona entre Sants y Passeig de Gràcia

El servicio de la L3 está interrumpido desde hace varias horas entre Paral·lel y Passeig de Gràcia por una avería eléctrica en las estaciones de Liceu y Catalunya. Pero la dimensión de la afectación es ahora mayor y está interrumpida desde Sants. "Funciona entre Zona Universitaria y Sants Estació y entre Passeig de Gràcia y Trinitat Nova", han advertido el TMB. La L2 tampoco funciona entre Artigues, Sant Adrià y Badalona Pompeu Fabra y la L1 entre La Sagrera y Torras i Bages.. Y los autobuses H14, H2, V23 i 19 también han alterado su recorrido por distintas afectaciones en la carretera.