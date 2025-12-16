Detenidos cuatro ladrones en Barcelona tras atragantarse uno con una cadena de oro robada

Pillados
Los Mossos d'Esquadra han detenido a cuatro ladrones acusados de un robo violento y de lesiones a un turista en Barcelona, y que fueron pillados por la policía después de que uno de los delincuentes se estuviera ahogando atragantado con una de las dos cadenas de oro recién sustraídas a la víctima.
Según han informado a EFE fuentes policiales, el robo se produjo sobre las 06:45 horas del pasado 13 de diciembre en el paseo de la Barceloneta de la capital catalana cuando los cuatro ladrones asaltaron al turista en la vía pública.
Mientras tres de los delincuentes distraían a la víctima, un cuarto le arrancaba con violencia del cuello una de las dos cadenas de oro que portaba y, acto seguido, otro de los ladrones le sustrajo una segunda. Tras cometer el robo, los cuatro delincuentes huyeron del lugar en un taxi.
Durante el trayecto, uno de los cuatro delincuentes comenzó a ahogarse atragantado por una de las dos cadenas de oro robadas, por lo que el taxista llamó al teléfono de emergencias 112 alertando de lo que le sucedía a uno de sus pasajeros, al tiempo que los otros ladrones trataban de ayudar a su compañero, logrando finalmente uno de ellos sacarle la cadena de oro de la garganta.
Las patrullas de los Mossos d'Esquadra que se personaron en el lugar descubrieron que se trataba de un robo, y durante el registro policial hallaron la segunda cadena de oro sustraída, por lo que detuvieron a los cuatro delincuentes acusados de un delito de robo con violencia y otro de lesiones.
Los Mossos d'Esquadra devolvieron las dos cadenas de oro al turista.
