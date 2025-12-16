Filtraciones de agua
Sin servicio varios tramos de las líneas L2 y L3 del metro de Barcelona por las lluvias
La línea verde ha sido la más afectada por filtraciones que han interrumpido la circulación de trenes durante toda la tarde en las ocho estaciones entre Sants Estació y Passeig de Gràcia
Protecció Civil activa la alerta por inundaciones tras las intensas lluvias que colapsan Barcelona y el área metropolitana
El metro de Barcelona está viviendo una complicada situación debido principalmente a las lluvias, que han provocado la interrupción de la circulación en diversos tramos de las líneas L2 y L3.
La línea L3 ha registrado problemas ya desde las 15:15 horas de la tarde. Una avería eléctrica provocada posiblemente por la filtración de agua en la estación de Liceu ha afectado primero a esta parada y la de Drassanes. Sin embargo, la afectación ha ido aumentando hasta alcanzar las ocho estaciones comprendidas entre Sants Estació y Passeig de Gràcia.
El servicio ha continuado interrumpido hasta cinco horas, según ha informado Transports Metropolitans de Barcelona (TMB). Los técnicos han logrado restablecer el servicio hacia las 20:20 horas.
Ampliación de la afectación
La L2 permanece sin servicio entre las estaciones de Artigues y Badalona Pompeu Fabra. Filtraciones de agua en la estación de Gorg han complicado primero la situación en este punto pero pronto la afectación se ha ampliado hasta las cinco últimas estaciones de la línea.
Además, a los problemas generados por las lluvias se ha sumado la interrumpido la circulación de la L1 entre La Sagrera y Torras i Bages debido a otra causa: la asistencia sanitaria a un pasajero. Personal del SEM ha atendido a una persona, lo que ha obligado a detener temporalmente el servicio durante una hora, hasta las 20:40 horas.
Trambesòs
Debido también a causas meteorológicas, el Trambesòs ha empezado a registrar interrupciones intermitentes del servicio a partir de las 16:00 horas entre Gorg y San Joan Baptista. A las 18 horas el servicio se ha interrumpido de forma definitiva, y una hora más tarde se ha ampliado la afectación hasta Parc del Besòs.
