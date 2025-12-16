El Govern asegura que no envió alerta móvil por las lluvias en Badalona porque no hubo riesgo hidrológico

Las lluvias intensas que este martes causaron importantes incidencias de movilidad en el área metropolitana de Barcelona. Pero los problemas más graves se concentraron principalmente en Badalona, donde las acumulaciones de agua en calles y provocaron caídas de árboles, coches averiados y inundaciones de bajos. Sin embargo, Protecció Civil de la Generalitat optó por no activar el sistema de avisos a los móviles, el ES-Alert, una decisión que ha generado dudas entre vecinos y autoridades locales, puesto que en otras ocasiones sí se ha utilizado este método para reclamar pbrudencia a la población.

Según explican fuentes de Protecció Civil a EL PERIÓDICO, la previsión meteorológica apuntaba en todo momento a un escenario de riesgo bajo, en fase de prealerta. Ningún modelo europeo anticipó precipitaciones con la intensidad real que finalmente se registró, afirman desde el Departament d'Interior i Seguretat. El episodio respondió a una tormenta muy localizada, básicamente en el entorno de Badalona, que dejó acumulaciones fuera de lo previsto por los servicios meteorológicos. De hecho, ya hace tiempo que tanto el Meteocat como Protecció Civil advierten de este tipo de fenómenos difíciles de prever.

Uno de los elementos clave para entender la no activación del ES-Alert es el tipo de riesgo asociado al episodio. En ningún momento se detectó "riesgo hidrológico", es decir, no existía peligro de desbordamiento de rieras, ríos o barrancos, ni escenarios que pudieran comprometer gravemente la seguridad de las personas. El riesgo fue en todo momento de "inundación pluvial", provocado por la incapacidad puntual del alcantarillado para absorber grandes cantidades de lluvia en poco tiempo. La presencia de hojas secas ha agravado el problema. Este tipo de episodios, aunque generan molestias y daños materiales, se consideran menos peligroso desde el punto de vista vital.

Situaciones excepcionales

El sistema ES-Alert, defienden desde Protecció Civil, está diseñado para situaciones excepcionales en las que existe un riesgo grave e inmediato para la vida, como inundaciones fluviales severas, incendios forestales fuera de control o emergencias químicas. Protecció Civil subraya que su activación requiere un alto grado de certeza sobre el peligro y su impacto potencial en la población.

Aun así, los municipios sí fueron informados, matizan las fuentes consultadas. A las 15.00 horas se avisó a los ayuntamientos de la entrada de un frente de tormentas que podía ser intenso, aunque sin confirmación clara por parte de Meteocat. Se les pidió estar atentos y comunicar incidencias para valorar, si era necesario, la activación de alertas a la población. El aviso se repitió a las 16.00 y a las 17.00 horas, destaca Protecció Civil.

Fue a partir de las 18.30 cuando se produjo un aumento significativo de llamadas al 112 desde Badalona. En ese momento, Protecció Civil contactó con los servicios de emergencias, que confirmaron acumulaciones de agua en la vía pública. Pero en aquel momento, las tormentas ya estaban remitiendo y el episodio coincidió con un aviso por acumulación emitido por Meteocat cuando el frente ya se alejaba.

Así pues, Protecció Civil sostiene que, con la información disponible en cada momento y sin indicios de peligro para la vida, no se daban las condiciones para activar una alerta masiva a los móviles, una herramienta reservada para situaciones de mayor gravedad. Pero de todas formas, las lluvias de las últimas horas han puesto de nuevo el debate sobre la mesa sobre cómo advertir a la población de los fenómenos meteorológicos cada vez más intensos y localizados que pueden acarrear consecuencias fatales.