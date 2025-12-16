De los libros al mundo real: Geronimo Stilton sale del papel para llevar a los niños de Barcelona a su reino de fantasía

Conocer al ratón más famoso de la literatura infantil ahora ya no es imposible: entrar en el despacho de Geronimo Stilton o viajar a la 'aldea de los gnomos' o al 'bosque de las hadas' ya no es solo un ejercicio de imaginación.

'Geronimo Stilton live' llegó a Barcelona el 12 de diciembre con una propuesta inmersiva que transforma al icónico personaje literario en un gran espectáculo en formato interactivo.

La experiencia, instalada en Westfield La Maquinista, donde los libros de Geronimo Stilton cobran vida, combina exposición interactiva, teatro en vivo y misión cooperativa, invitando al público a formar parte activa de la historia desde el primer momento.

Un fenómeno editorial que conecta generaciones

Geronimo Stilton es uno de los grandes fenómenos de la literatura infantil contemporánea. Creado por la autora italiana Elisabetta Dami, el ratón periodista y editor de 'El eco del roedor' ha protagonizado cientos de títulos publicados en más de 50 idiomas y vendidos por millones en todo el mundo.

Sus libros, reconocibles por el uso de tipografías variadas, ilustraciones a color y juegos visuales, convierten la lectura en una experiencia lúdica para niños y niñas.

Series como 'Viaje al reino de la fantasía', 'Viajes en el tiempo' o 'Crónicas del reino de la fantasía' han ampliado el universo narrativo del personaje durante más de dos décadas.

Del Museo stiltoniano a una misión en el Reino de la Fantasía

La aventura comienza con una visita al Museo stiltoniano, donde los asistentes pueden recorrer el despacho de Geronimo, explorar su biblioteca y descubrir objetos emblemáticos de sus historias.

A continuación, la experiencia se transforma en una misión cooperativa. El Reino de la fantasía se encuentra amenazado por el Frío implacable, el enemigo de Stilton, y los participantes deben ayudar a Geronimo a superar distintas pruebas y escenarios, como el Laberinto de hielo, para lograr salvarlo.

Geronimo Stilton en su despacho / Bcn

Datos clave

Fecha y hora : este espectáculo está disponible hasta el 31 de enero. Dentro de la web del evento se puede elegir la hora a la que quieres asistir; de lunes a viernes, de 17 a 20 horas, con sesiones cada 30 minutos; y los fines de semana y durante el periodo de vacaciones escolares estará disponible de 10:30 a 13 horas y de 16 a 20 horas, también con intervalos de 30 minutos. El periodo de vacaciones escolares incluye del 22 de diciembre al 6 de enero.

: este espectáculo está disponible hasta el 31 de enero. Dentro de la web del evento se puede elegir la hora a la que quieres asistir; de lunes a viernes, de 17 a 20 horas, con sesiones cada 30 minutos; y los fines de semana y durante el periodo de vacaciones escolares estará disponible de 10:30 a 13 horas y de 16 a 20 horas, también con intervalos de 30 minutos. El periodo de vacaciones escolares incluye del 22 de diciembre al 6 de enero. Duración: aproximadamente 60 minutos.

aproximadamente 60 minutos. Lugar : Centro comercial Westfield La Maquinista, Barcelona.

: Centro comercial Westfield La Maquinista, Barcelona. Precio de las entradas: la entrada general tiene un precio de 25 euros, para mayores de 2 años. Los niños de 0 a 2 años entran gratis. También puedes comprar una entrada regalo a un precio de 35 euros, pero no tienes que comprarla para un día en concreto, simplemente debes revisar el aforo del día que quieras asistir al evento.

de las entradas: la entrada general tiene un precio de 25 euros, para mayores de 2 años. Los niños de 0 a 2 años entran gratis. También puedes comprar una entrada regalo a un precio de 35 euros, pero no tienes que comprarla para un día en concreto, simplemente debes revisar el aforo del día que quieras asistir al evento. Edad : el evento está destinado para todos los públicos.

: el evento está destinado para todos los públicos. Se recomienda revisar si se está reservando la sesión en catalán o en castellano.

Ubicación

El evento tendrá lugar en el centro comercial Westfield La Maquinista, situado en Carrer de Potosí 2, en el distrito de Sant Andreu de Barcelona.

El recinto está bien comunicado mediante transporte público;

En metro se puede acceder con la L1 (roja) y bajarse en las paradas Sant Andreu y Torras i Bages , así como con las líneas L9 (naranja) y L10 (azul claro) en las estaciones de Bon Pastor .

(roja) y bajarse en las y , así como con las líneas (naranja) y (azul claro) en las estaciones de . En tren, la estación de Rodalies Sant Andreu Comtal conecta con las líneas R11 , R2 y R2 Nord .

conecta con las líneas , y . Además, diversas líneas de autobús facilitan el acceso: la 11, 42, 60, H4, H8, M28, B23 y N8, lo que garantiza una llegada cómoda desde distintos puntos de la ciudad y el área metropolitana.

Personajes en vivo y participación activa

Durante el recorrido, el público interactúa directamente con los personajes del universo Stilton.

Geronimo no estará solo: figuras como su primo Trampita, la rana Scribacchius o la Gnoma Frumbelina forman parte del desarrollo de la historia y guían a los visitantes a lo largo de la aventura.

La experiencia está diseñada para que el público no sea un mero espectador, sino que participe de forma activa en la resolución de retos y enigmas.

Propuesta con valor educativo

Pensada especialmente para familias con niños de entre 6 y 12 años, la iniciativa combina entretenimiento y aprendizaje.

La cooperación, la curiosidad y el trabajo en equipo, valores presentes en los libros, se trasladan al espacio físico a través del juego y la interacción constante.

Exposición y teatro

Lejos de una exposición tradicional o de una obra teatral convencional, Geronimo Stilton live es una aventura inmersiva que apuesta por un formato híbrido que integra tecnología digital, escenografía espectacular y actores en vivo.

La producción corre a cargo de Nostromo Live, productora de teatro que ha participado en reconocidos musicales y espectáculos escénicos, lo que se refleja en el cuidado visual y narrativo de la propuesta.

Un plan navideño

La instalación ocupa una carpa de más de 1.000 metros cuadrados en Westfield La Maquinista, uno de los principales puntos de ocio familiar durante la Navidad en Barcelona.

La pista de hielo, la iluminación especial y la amplia oferta comercial y gastronómica convierten la visita en un plan completo para las fiestas.

Con esta experiencia, el universo de Geronimo Stilton da un paso más allá del papel y se consolida como una referencia cultural que sigue creciendo junto a nuevas generaciones de lectores.