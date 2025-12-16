Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Es noticia
Movilización en el centro

Tractorada en Barcelona, en directo: última hora de la protesta y de las afectaciones al tráfico

La protesta lenta saldrá de Sant Boi y llegará al Palau de la Generalitat sobre las 12 horas

Los agricultores vuelven a llevar sus tractores este martes hasta el centro de Barcelona

Marcha lenta de tractores por la autopista AP-7 en junio de 2023.

Marcha lenta de tractores por la autopista AP-7 en junio de 2023. / Marc Asensio Clupes / EPC

Una marcha lenta de agricultores, que saldrá de Sant Boi de Llobregat a las 10 horas y que tiene previsto llegar hasta el Palau de la Generalitat, en la plaza de Sant Jaume, sobre las 12 horas, colapsará este martes las calles del centro de Barcelona. Se movilizan en contra de la ampliación de la zona de especial protección de aves (ZEPA) en el Parc Agrari del Baix Llobregat, por unas pensiones dignas, un relevo generacional y precios justos.

EL PERIÓDICO abre un hilo informativo sobre las últimas noticias de la tractorada de los agricultores con todas las afectaciones al tráfico en Barcelona:

