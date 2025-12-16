Tractorada en Barcelona, en directo: última hora de la protesta y de las afectaciones al tráfico

Una marcha lenta de agricultores, que saldrá de Sant Boi de Llobregat a las 10 horas y que tiene previsto llegar hasta el Palau de la Generalitat, en la plaza de Sant Jaume, sobre las 12 horas, colapsará este martes las calles del centro de Barcelona. Se movilizan en contra de la ampliación de la zona de especial protección de aves (ZEPA) en el Parc Agrari del Baix Llobregat, por unas pensiones dignas, un relevo generacional y precios justos.

EL PERIÓDICO abre un hilo informativo sobre las últimas noticias de la tractorada de los agricultores con todas las afectaciones al tráfico en Barcelona:

"De espaldas al sector" Unió de Pagesos lamenta que el actual Govern haya trabajado “sin consenso” y “de espaldas al sector”, afectando a “900 hectáreas de las tierras más fértiles”. “En este plan de gestión la realidad del sector no aparece”, ha denunciado German Domínguez, coordinador del sindicato en el área metropolitana. “Pedimos un estudio actualizado porque el anterior es de hace quince años”.

Reclamaciones El sindicato reclama que las zonas ZEPA se delimiten según las necesidades del territorio y se ubiquen en las riberas donde habitan las aves, “y no en medio de las explotaciones agrícolas”. También pide un estudio actualizado de las especies presentes, ya que el informe vigente es de 2010. En julio de 2024, el Govern anunció que la ZEPA del delta pasaría de cerca de mil hectáreas protegidas a 2.407 hectáreas, repartidas entre municipios como El Prat, Viladecans, Sant Boi, Gavà, Cornellà o Castelldefels.