Desalojados un centro comercial y una vivienda de Badalona por las inundaciones tras las lluvias torrenciales

Las inundaciones derivadas de las lluvias torrenciales de este martes han obligado a desalojar un centro comercial y al menos una vivienda en Badalona. La afectación al hogar la ha confirmado el propio alcalde Xavier Garcia Albiol, que en sus redes sociales ha explicado cómo el agua acumulada ha roto el techo de un piso del barrio de Llefià. A la familia desalojada, que ha salido indemne, ya la atienden los Servicios Sociales de Badalona y se le ha ofrecido un techo de emergencia para esta noche.

Mucha precaución ante las fuertes lluvias de esta tarde en #Badalona. Os explico la situación en estos momentos. pic.twitter.com/bteS8H0LdO — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) December 16, 2025

El centro comercial desalojado es el Magic Badalona. Fuentes de Bombers de la Generalitat confirman a EL PERIÓDICO una actuación policial para evacuar la superficie. 'RTVE' ha publicado vídeos donde se observa cómo una cascada de agua cae del techo, con visibles desperfectos. En otras publicaciones en redes sociales, vecinas afirman haber sido desalojadas.