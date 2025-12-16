Freixenet toma las calles de Barcelona para resolver el eterno dilema de las cenas de Navidad

A poco más de una semana para Navidad, las familias catalanas ya se preparan para hacer la cesta de la compra de los productos que llenarán las mesas durante las comilonas de estas fechas destacadas.

Según la Organización del consumidor (OCU), los españoles gastarán una media de 796 euros por persona estas navidades, y 132 euros se irán a la comida.

Sin embargo, la inflación de los últimos años y la escasez de algunos productos encarecen los festejos de Navidad: en España, la cesta ha subido más de un 55% en diez años.

Un producto emblemático

Además, como indica el organismo, los alimentos tradicionales para las celebraciones navideñas en España han subido de precio: un 5,1% respecto a 2024, con productos como el jamón ibérico, la carne y el marisco alcanzando niveles récord.

Por este motivo, la OCU recomienda planificar las compras con antelación, aprovechar ofertas y considerar alternativas más asequibles.

En Catalunya hay un producto emblemático que nunca puede faltar en las mesas a la hora de alzar las copas y hacer un brindis, especialmente en estas fechas: el cava.

La campaña de márketing

Y una de las marcas más tradicionales de esta bebida es Freixenet, creada en 1861 en Sant Sadurní d'Anoia, en Barcelona.

De hecho, este año se han hecho virales por una original campaña de marketing que ha recorrido las calles de la capital catalana.

Y es que en el carrer Aragó de Barcelona, las luces de Navidad de este año lanzan frases cotidianasque muchos hemos utilizado durante esta época festiva, y una de ellas es la mítica “Qui porta el cava?” (en castellano, ‘¿Quién trae el cava?’).

La respuesta de Freixenet

Ante esta pregunta, y junto a la colaboración de la agencia de publicidad Havas Creative, Freixenet ha diseñado un cartel que ahora pasea por las calles catalanas en un camión de nueve metros con la respuesta “jo porto el cava” (en castellano, ‘yo traigo el cava’).

El concepto da a entender que esta empresa, líder en el sector de la producción de estas bebidas espumosas, no deja escapar la oportunidad de esta original propuesta y de dejarse ver en las calles.

El objetivo de este anuncio es aumentar la visibilidad de la marca y fomentar la conversación en redes sociales en uno de los principales momentos del consumo de este licor.

Entre las expresiones más destacadas

Es más, las luces del carrer Aragó son de las más comentadas este año: las expresiones típicas catalanas han sacado alguna que otra sonrisa entre los transeúntes, que se han visto identificados con ellas.

Algunas de las más escuchadas son: 'I demà canelons!’, ‘Més escudella’ o ‘Busca el caganer’.