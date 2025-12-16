El Besòs cierra su parque fluvial por riesgo de desbordamiento tras un episodio de lluvias torrenciales

Las fuertes precipitaciones registradas este martes en el norte del Barcelonès y en varios puntos del área metropolitana han obligado a activar alertas de emergencia y a cerrar espacios públicos de forma preventiva. El Parc Fluvial del Besòs ha activado la fase de Alerta de su plan de emergencia y ha ordenado el cierre del recinto. Hacia las 16 h, Protecció Civil ya ha advertido de que “se puede producir el desbordamiento del canal central en las próximas dos horas”, según el aviso difundido.

El episodio ha tenido un impacto destacado en Badalona, donde se han producido inundaciones en calles y bajos de inmuebles. La estación de metro de Gorg ha quedado cerrada por entrada de agua. En paralelo, Protecció Civil ha activado la alerta del plan Inuncat, el protocolo para episodios de inundaciones.

Con un caudal de 61,8 m³/s y un nivel de 98,732 centímetros —casi un metro—, el río Besòs mantenía este martes una crecida relevante, según los datos publicados en la web de la Agència Catalana de l’Aigua (ACA); aunque es menor que a las lluvias intensas del pasado 6 de noviembre. El caudal equivale a 61,8 metros cúbicos por segundo circulando por el cauce y, al situarse por encima de los 50 m³/s, eleva el riesgo de incidencias en tramos sensibles si el drenaje urbano o la canalización no absorben el volumen. La tendencia, sin embargo, apunta a la estabilización: no se prevén nuevas lluvias como las de la tarde y el episodio irá a menos en las próximas horas.

165 servicios de Bombers

Los Bombers han efectuado 165 servicios relacionados con la lluvia desde la mañana hasta las 18.00 horas. La mayoría de actuaciones se han concentrado en la Regió d’Emergències Metropolitana Nord, especialmente en Badalona. Hasta las 18.00 horas se habían contabilizado 33 avisos en esa región operativa, 24 de ellos en Badalona. A última hora de la tarde, los bomberos han informado de una mejora de la situación y de un descenso de incidencias asociadas a la línea de tormentas que ha afectado al Barcelonès y al Vallès Occidental.

El teléfono de emergencias 112 ha recibido 511 llamadas vinculadas al episodio de lluvias, con un aumento a partir de las 14.00 horas. Por comarcas, el Barcelonès concentra el 59,58% de los avisos, seguido por el Vallès Occidental (19,63%) y el Vallès Oriental (3,70%).

El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) había emitido un aviso de observación por chubascos con acumulaciones que podían superar los 100 litros por metro cuadrado en 24 horas en Badalona. El SMC también ha informado de chubascos de intensidad fuerte en el norte del Barcelonès, con más de 20 milímetros en 30 minutos. La previsión indicaba que los chubascos intensos podían continuar hasta media tarde en puntos de los dos Vallès y el Maresme.

En el balance meteorológico, el SMC ha señalado acumulaciones como la de la estación de Mas de Barberans (Montsià), con 31,5 milímetros por metro cuadrado hasta las 14.00 horas. Las autoridades han apuntado, además, que parte de las incidencias en vías urbanas se han visto agravadas por la acumulación de hojarasca, que dificulta el drenaje del alcantarillado.

Las lluvias han provocado afectaciones a la movilidad. El Servei Català de Trànsit ha informado de “muchas incidencias simultáneas” en vías urbanas e interurbanas del Barcelonès, el sur del Maresme y los dos Vallès. En la red ferroviaria, Rodalies (R2 y R2 Sud) ha circulado con demoras que podían superar los 20 minutos de media por limitaciones de velocidad vinculadas a la alerta por lluvias. En el metro de Barcelona se han registrado incidencias en las líneas L2 y L3, y en Badalona se ha mantenido el cierre de Gorg.

Protecció Civil mantiene las recomendaciones de autoprotección: no acceder al Parc Fluvial del Besòs mientras permanezca cerrado, evitar pasos subterráneos con acumulación de agua, no atravesar zonas inundadas y seguir las actualizaciones de los canales oficiales mientras se estabiliza el episodio.