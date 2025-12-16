Los vertidos de basura se cronifican en polígonos y zonas limítrofes entre municipios del área de Barcelona: “No hay ningún control”

“Lo de los vertidos es cada semana”, afirma un concejal de una población del entorno de Barcelona. “Se va limpiando, pero es continuo”, remacha. “Es una pasada, tiran hasta amianto ―prosigue―. Cuando ocurre, se tiene que hacer un presupuesto, porque esa retirada no entra en la contrata de limpieza, nos pasa cada mes”.

El edil da fe de los derramamientos crónicos y recurrentes de basura en ciertos puntos del área metropolitana, sobre todo en polígonos industriales y zonas limítrofes entre ciudades. Además, algunos ayuntamientos admiten que, por ahorrarse las tarifas de un punto verde o un vertedero, quienes arrojan desechos en calles y descampados de zonas urbanas provocan un sobrecoste a las arcas municipales.

El Periódico

El Ayuntamiento de Montcada i Reixac ―con puntos negros por vertidos en polígonos y terrenos en su término, disperso y fragmentado― admite que recoger lo que se tira sin control "incrementa sustancialmente" el gasto en limpieza. El gasto extra anual es de 211.057,56 euros.

En L'Hospitalet de Llobregat, el consistorio detecta ocho zonas con vertidos más o menos frecuentes. El equipo de limpieza encargado de controlarlos cuesta 133.080,91 euros al año. La Guardia Urbana ha aumentado la vigilancia en esos entornos. Uno de los focos es la calle Motors, paralela a la Ronda Litoral, donde la brigada retiró decenas de kilos de restos de obra en julio.

En Sant Adrià de Besòs, el problema se focaliza en los polígonos fronterizos con Barcelona y Badalona. Al ayuntamiento le cuesta unos 2.500 euros cada jornada extraordinaria de limpieza. El gobierno municipal apunta que, solo entre enero y noviembre, ha abierto unos 50 expedientes sancionadores por vertidos, y prevé instalar videovigilancia a partir de 2026 en lugares donde el volcado de escombros es reiterado. Frente a las Tres Xemeneies, se lanzó una tonelada de escombros en septiembre pasado.

Casi un millar de infracciones anuales

Las infracciones por descontrol en la gestión de basura se mantienen en torno al millar por año en Catalunya. Los Mossos d'Esquadra han abierto 4.514 procedimientos desde 2021 por incumplimientos de la ley de residuos, incluyendo vertidos incontrolados y transgresiones a la norma en centros de desguace, gestores de residuos, talleres mecánicos y transporte de residuos.

Del conjunto de presuntas faltas y delitos, 233 se han cometido en Barcelona en los últimos cinco años, con 57 casos en 2025, en un recuento aún parcial. La capital responde que no dispone de un registro único de los vertidos detectados. Sí dice que los 10 distritos "tienen en marcha diferentes actuaciones y estrategias" para remediar los derrames de basura.

Desechos y sacos de obra tirados en la calle Metal·lúrgia, en la Zona Franca de Barcelona, cerca del límite con L'Hospitalet. / ÁLEX R. FISCHER

Hay lugares poco poblados de Barcelona propicios para los desaprensivos que esparcen desechos, como la calle Metal·lúrgia, en la Zona Franca, con varios episodios en los últimos meses. Aparte, el ayuntamiento asegura que ha limpiado 11 de los 17 terrenos en Nou Barris donde permanecían escombros y despojos desde hace décadas y de los que la plataforma Collserola sense abocadors alertó en 2024. Se ha instado a los propietarios de otras cuatro parcelas a despejarlas.

"No son vertederos actuales, sino espacios cronificados", manifiesta Ivan Patrici Navarro, miembro del grupo vecinal. No obstante, añade que en algunos aparecen sacos de escombros y nuevos desperdicios de vez en cuando. "Ha habido desidia en retirarla y la basura llama a la basura, pedimos elementos disuasorios para evitar vertidos, renaturalizar espacios y convertir otros en zonas de ocio vecinal para que no vuelvan a ser vertederos", demanda.

Desechos arrojados en los restos del chalé de la Trinitat Nova, al pie del parque natural de Collserola, en Barcelona. / Jordi Otix / EPC

Aceite usado, neumáticos y restos de obra

El problema en Badalona se centra en el sur de la ciudad, donde las viviendas del barrio del Remei colindan con una zona industrial. La Asociación de Vecinos del Remei denuncia desde hace años que unos talleres mecánicos vierten aceite usado y abandonan neumáticos en la vía pública. "Los talleres del centro de Badalona no están como los de este barrio, aquí no hay ningún control", denuncia Silvia Jordán, presidenta de la entidad. El Ayuntamiento de Badalona menciona inspecciones en algunos de esos negocios y el "precinto de cuatro actividades" este 2025 por vertidos de aceites, escombros u otros residuos.

Basura en las inmediaciones del antiguo instituto B9, en el barrio del Remei, ocupado desde el verano de 2023 / Cedida

En el Remei también se quejan de que algunas empresas del polígono abandonan multitud de cajas llenas de ropas o perchas en la calle: "Hacemos fotos a los albaranes y a los sellos de las empresas, que son las responsables de sus residuos, pero nadie hace nada". Que sea una zona limítrofe con Sant Adrià no ayuda, advierte Jordán: "Es habitual que se pasen la pelota entre los dos ayuntamientos, mientras la basura sigue ahí".

Los vertidos incontrolados de basura se enquistan en los polígonos industriales de la zona limítrofe entre Badalona y Sant Adrià de Besòs / Ferran Nadeu

"Es algo histórico, sabes que pasarás por ciertas zonas y las encontrarás sucias, eso empobrece nuestro entorno", observa Laura González, de la entidad ecologista La Marea Verde de Sant Adrià. Reprocha que los vertidos son "constantes" y se perpetran con descaro: "Ni se esconden ni guardan los documentos, incluso he encontrado direcciones de 'mail' entre la basura. No hay soluciones reales".

Sergi Argelés, activista medioambiental de Montcada, también ha localizado documentación mezclada con los desechos que identifica a los supuestos autores: "El problema es la facilidad con que se hace y la magnitud es tan grande que supera a la administración. Tampoco es que intente encararlo, hay una falta de presión histórica. Se recoge, pero se vuelve a ensuciar, y crea efecto llamada".