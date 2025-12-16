Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
TractoradaCatalunyaBono transporte únicoGripe H3N2Rob ReinerUCOBarcelonaPermiso dueloBorrasca EmiliaLotería Navidad 2025Comprobar Lotería Navidad 2025Samanta Villar
instagramlinkedin

Problema enquistado

Los vertidos de basura se cronifican en polígonos y zonas limítrofes entre municipios del área de Barcelona: “No hay ningún control”

La limpieza de estos escombros provoca sobrecostes de cientos de miles de euros a algunos ayuntamientos del entorno de la capital

Los Mossos d'Esquadra han abierto 4.514 procedimientos desde 2021 por incumplimientos de la ley de residuos

Los vertidos de basura se descontrolan en los bosques de Barcelona: las investigaciones de Agents Rurals se duplican en tres años

Vertido incontrolado de basura en la avenida del Maresme de Sant Adrià, zona limítrofe con Badalona, a mediados del mes de septiembre

Vertido incontrolado de basura en la avenida del Maresme de Sant Adrià, zona limítrofe con Badalona, a mediados del mes de septiembre / Ferran Nadeu

Jordi Ribalaygue

Gerardo Santos

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

“Lo de los vertidos es cada semana”, afirma un concejal de una población del entorno de Barcelona. “Se va limpiando, pero es continuo”, remacha. “Es una pasada, tiran hasta amianto ―prosigue―. Cuando ocurre, se tiene que hacer un presupuesto, porque esa retirada no entra en la contrata de limpieza, nos pasa cada mes”.

El edil da fe de los derramamientos crónicos y recurrentes de basura en ciertos puntos del área metropolitana, sobre todo en polígonos industriales y zonas limítrofes entre ciudades. Además, algunos ayuntamientos admiten que, por ahorrarse las tarifas de un punto verde o un vertedero, quienes arrojan desechos en calles y descampados de zonas urbanas provocan un sobrecoste a las arcas municipales.

Sacos de obra amontonados en la C/Motors de L'Hospitalet de Llobregat.

Sacos de obra amontonados en la C/Motors de L'Hospitalet de Llobregat.

El Periódico

El Ayuntamiento de Montcada i Reixac ―con puntos negros por vertidos en polígonos y terrenos en su término, disperso y fragmentado― admite que recoger lo que se tira sin control "incrementa sustancialmente" el gasto en limpieza. El gasto extra anual es de 211.057,56 euros.

En L'Hospitalet de Llobregat, el consistorio detecta ocho zonas con vertidos más o menos frecuentes. El equipo de limpieza encargado de controlarlos cuesta 133.080,91 euros al año. La Guardia Urbana ha aumentado la vigilancia en esos entornos. Uno de los focos es la calle Motors, paralela a la Ronda Litoral, donde la brigada retiró decenas de kilos de restos de obra en julio.

En Sant Adrià de Besòs, el problema se focaliza en los polígonos fronterizos con Barcelona y Badalona. Al ayuntamiento le cuesta unos 2.500 euros cada jornada extraordinaria de limpieza. El gobierno municipal apunta que, solo entre enero y noviembre, ha abierto unos 50 expedientes sancionadores por vertidos, y prevé instalar videovigilancia a partir de 2026 en lugares donde el volcado de escombros es reiterado. Frente a las Tres Xemeneies, se lanzó una tonelada de escombros en septiembre pasado.

Casi un millar de infracciones anuales

Las infracciones por descontrol en la gestión de basura se mantienen en torno al millar por año en Catalunya. Los Mossos d'Esquadra han abierto 4.514 procedimientos desde 2021 por incumplimientos de la ley de residuos, incluyendo vertidos incontrolados y transgresiones a la norma en centros de desguace, gestores de residuos, talleres mecánicos y transporte de residuos.

Del conjunto de presuntas faltas y delitos, 233 se han cometido en Barcelona en los últimos cinco años, con 57 casos en 2025, en un recuento aún parcial. La capital responde que no dispone de un registro único de los vertidos detectados. Sí dice que los 10 distritos "tienen en marcha diferentes actuaciones y estrategias" para remediar los derrames de basura.

Desechos y sacos de obra tirados en la calle Metal·lúrgia, en la Zona Franca de Barcelona, cerca del límite con L'Hospitalet.

Desechos y sacos de obra tirados en la calle Metal·lúrgia, en la Zona Franca de Barcelona, cerca del límite con L'Hospitalet. / ÁLEX R. FISCHER

Hay lugares poco poblados de Barcelona propicios para los desaprensivos que esparcen desechos, como la calle Metal·lúrgia, en la Zona Franca, con varios episodios en los últimos meses. Aparte, el ayuntamiento asegura que ha limpiado 11 de los 17 terrenos en Nou Barris donde permanecían escombros y despojos desde hace décadas y de los que la plataforma Collserola sense abocadors alertó en 2024. Se ha instado a los propietarios de otras cuatro parcelas a despejarlas.

"No son vertederos actuales, sino espacios cronificados", manifiesta Ivan Patrici Navarro, miembro del grupo vecinal. No obstante, añade que en algunos aparecen sacos de escombros y nuevos desperdicios de vez en cuando. "Ha habido desidia en retirarla y la basura llama a la basura, pedimos elementos disuasorios para evitar vertidos, renaturalizar espacios y convertir otros en zonas de ocio vecinal para que no vuelvan a ser vertederos", demanda.

Barcelona 01/09/2025 Barcelona Vertidos ilegales e incontrolados de escombros , sacos de obra, residuos industriales y otros en puntos del Parc Natural de Collserola, en el distrito de Nou Barris. AUTOR: JORDI OTIX

Desechos arrojados en los restos del chalé de la Trinitat Nova, al pie del parque natural de Collserola, en Barcelona. / Jordi Otix / EPC

Aceite usado, neumáticos y restos de obra

El problema en Badalona se centra en el sur de la ciudad, donde las viviendas del barrio del Remei colindan con una zona industrial. La Asociación de Vecinos del Remei denuncia desde hace años que unos talleres mecánicos vierten aceite usado y abandonan neumáticos en la vía pública. "Los talleres del centro de Badalona no están como los de este barrio, aquí no hay ningún control", denuncia Silvia Jordán, presidenta de la entidad. El Ayuntamiento de Badalona menciona inspecciones en algunos de esos negocios y el "precinto de cuatro actividades" este 2025 por vertidos de aceites, escombros u otros residuos.

Basura en las inmediaciones del antiguo instituto B9, en el barrio del Remei, ocupado desde el verano de 2023

Basura en las inmediaciones del antiguo instituto B9, en el barrio del Remei, ocupado desde el verano de 2023 / Cedida

En el Remei también se quejan de que algunas empresas del polígono abandonan multitud de cajas llenas de ropas o perchas en la calle: "Hacemos fotos a los albaranes y a los sellos de las empresas, que son las responsables de sus residuos, pero nadie hace nada". Que sea una zona limítrofe con Sant Adrià no ayuda, advierte Jordán: "Es habitual que se pasen la pelota entre los dos ayuntamientos, mientras la basura sigue ahí".

Los vertidos incontrolados de basura se enquistan en los polígonos industriales de la zona limítrofe entre Badalona y Sant Adrià de Besòs

Los vertidos incontrolados de basura se enquistan en los polígonos industriales de la zona limítrofe entre Badalona y Sant Adrià de Besòs / Ferran Nadeu

"Es algo histórico, sabes que pasarás por ciertas zonas y las encontrarás sucias, eso empobrece nuestro entorno", observa Laura González, de la entidad ecologista La Marea Verde de Sant Adrià. Reprocha que los vertidos son "constantes" y se perpetran con descaro: "Ni se esconden ni guardan los documentos, incluso he encontrado direcciones de 'mail' entre la basura. No hay soluciones reales".

Noticias relacionadas y más

Sergi Argelés, activista medioambiental de Montcada, también ha localizado documentación mezclada con los desechos que identifica a los supuestos autores: "El problema es la facilidad con que se hace y la magnitud es tan grande que supera a la administración. Tampoco es que intente encararlo, hay una falta de presión histórica. Se recoge, pero se vuelve a ensuciar, y crea efecto llamada".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Viajes ilimitados por 6,20 euros al año: requisitos para obtener la tarjeta social de transporte de Barcelona para mayores de 60 años o discapacitados con rentas bajas
  2. El rincón de Castelldefels que ya está en la historia de la televisión gracias a un 'hit' de Netflix
  3. El pesebre más grande de Barcelona se instala en el patio del ayuntamiento
  4. Un accidente en la Ronda Litoral provoca un atasco de 12 kilómetros para entrar en Barcelona
  5. Edu Saz, arquitecto madrileño, revela por qué Barcelona es mejor que Madrid: 'No es solo la calidad
  6. El billete único de Pedro Sánchez no incluye metro ni buses de Barcelona, pero se integrará en la T-Mobilitat a partir de verano
  7. El tranquilo pueblo a tan solo 15 minutos de Santa Coloma de Gramenet: espectacular
  8. Barcelona sustituirá unas escaleras mecánicas del Putxet con constantes averías: “Ojalá que las arreglen, pero para bien”

Los vecinos de Santa Coloma estarán exentos de multas por la ZBE hasta 2028

Los vecinos de Santa Coloma estarán exentos de multas por la ZBE hasta 2028

Las víctimas de violaciones esperan más de tres meses para recibir ayuda en Barcelona

Las víctimas de violaciones esperan más de tres meses para recibir ayuda en Barcelona

Freixenet toma las calles de Barcelona para resolver el eterno dilema de las cenas de Navidad

Freixenet toma las calles de Barcelona para resolver el eterno dilema de las cenas de Navidad

El corazón de Barcelona se llena de pancartas contra la inseguridad, el incivismo y la suciedad: "Hemos dicho basta"

El corazón de Barcelona se llena de pancartas contra la inseguridad, el incivismo y la suciedad: "Hemos dicho basta"

Muere Josep Bigordà, el histórico rector de la parroquia de Sant Medir

Muere Josep Bigordà, el histórico rector de la parroquia de Sant Medir

Los vertidos de basura se cronifican en polígonos y zonas limítrofes entre municipios del área de Barcelona: “No hay ningún control”

De los libros al mundo real: Geronimo Stilton sale del papel para llevar a los niños de Barcelona a su reino de fantasía

De los libros al mundo real: Geronimo Stilton sale del papel para llevar a los niños de Barcelona a su reino de fantasía

Qué se podrá hacer en Barcelona (y qué no) con el bono de transporte único de Pedro Sánchez

Qué se podrá hacer en Barcelona (y qué no) con el bono de transporte único de Pedro Sánchez