Preacuerdo en el Ayuntamiento de Barcelona: jornada de 35 horas y subida salarial para los empleados municipales

El Ayuntamiento de Barcelona y los principales sindicatos municipales han alcanzado un preacuerdo para el Convenio Colectivo 2025-2028, tras 11 meses de negociaciones y más de 50 reuniones de trabajo. La última sesión, que duró más de 24 horas, ha cerrado un acuerdo que se prevé implementar a partir de 2026, una vez sea ratificado por los sindicatos.

Reducción de jornada y subida de sueldo

Según ha informado este martes UGT Serveis Públics en un comunicado este martes, el acuerdo contempla la reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales para la mayor parte del personal con horario común, eliminando las tardes obligatorias. También se establece un protocolo de desconexión digital y un ayuda anual de 2.500 euros para la reducción de jornada por cuidado de hijos de entre 6 y 13 años.

En los colectivos con horarios especiales o servicios esenciales, como Servicios Sociales, Oficinas de Atención a la Ciudadanía o Vivienda, la reducción horaria es menor, aunque se incluyen compensaciones salariales. Además, se mantienen las reducciones horarias en verano y Navidad, y se contemplan mejoras específicas para distintos colectivos municipales, como IMSS, GUB, SPCPEIS, personal subalterno y de inspección.

En el preacuerdo también se introduce la carrera profesional horizontal para todo el personal, se mantienen los complementos por incapacidad temporal y se mejoran determinados complementos personales y productividad. El acuerdo incluye un incremento salarial global del 11,5% durante los próximos cuatro años.

Ocupación y salud laboral

Por otro lado, el convenio pendiente de aprobación contempla la creación de nuevos puestos en las escuelas infantiles mediante la implantación de una segunda actividad laboral, la oferta de 400 plazas de promoción interna para que los empleados actuales puedan ascender, y la creación de plazas fijas a jornada completa en el Instituto Municipal de Servicios Sociales. Además, se facilitará que el personal interino del Instituto Municipal de Educación pueda pasar a plaza fija, y se avanzará en la funcionarización del personal del Consorcio de Bibliotecas, otorgando estabilidad a estos trabajadores.

El preacuerdo cuenta con el respaldo de UGT, CCOO y CSIF, que lideraron las negociaciones. Según Pablo Romero, secretario general de UGT en el Ayuntamiento, el acuerdo refleja la importancia de la negociación colectiva para mejorar las condiciones laborales de la plantilla municipal.