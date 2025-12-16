El corazón de Barcelona se llena de pancartas contra la inseguridad, el incivismo y la suciedad: "Hemos dicho basta"

No son pocos los balcones en los que cuelga la misma banderola estos días en la parte alta del barrio Gòtic, en el corazón del distrito de Ciutat Vella de Barcelona. No se trata de adornos navideños en un punto con fuerte trasiego de turistas y compradores ante la llegada de las fiestas, sino de pancartas que claman contra la inseguridad, la suciedad y el incivismo en ese tramo del centro histórico de la ciudad. Es la primera muestra visible de una campaña emprendida por la asociación Xarxa Veïnal Gòtic, que promete más acciones y próximas movilizaciones para reclamar que se atajen los problemas de degradación y delincuencia que advierte que se padecen en la zona.

“La sensación que tenemos en este momento es que el Gòtic ha dicho basta”, declaran los miembros de la entidad. Justo ese es el lema que quieren pregonar y el que han impreso en los rótulos que han logrado extender en fachadas de las calles de Santa Anna, Francesc Pujols, Duc, Canuda y Bot, también en la plaza Vila de Madrid. Precisamente, la Xarxa Veïnal Gòtic ha alertado que en la explanada a caballo entre la Rambla y el Portal de l’Àngel detectan con más frecuencia que antaño las escenas de personas consumiendo droga en plena calle y otras estampas sórdidas. Lo atribuyen a la presencia de un supuesto ‘narcolocal’ que opera en un antiguo establecimiento vacío y los clientes que atrae, lo que ha intensificado el malestar.

“Provocan peleas, problemas y situaciones que no nos dejan vivir con tranquilidad”, sostiene el colectivo vecinal. A su vez, remarca que “la colaboración con la Guardia Urbana y los Mossos d’Esquadra es mejor que con los políticos”. “Nos quejamos de una falta de efectividad en la presencia policial, porque no hay suficientes medios”, apostilla la asociación.

Pancarta contra la inseguridad en un balcón del barrio Gòtic, en Barcelona. / CEDIDA

Demandas al distrito

La Xarxa Veïnal Gòtic urge soluciones al distrito de Ciutat Vella. “Es necesario actuar de forma inmediata en los problemas que más preocupan, que son el incivismo y la inseguridad en la plaza y las calles de alrededor”, señala. Sostiene que el flanco norte del barrio atraviesa “una situación compleja, con consumo de droga en la calle, robos y un incivismo absoluto”, según describe.

La entidad sintetiza sus reclamaciones en cuatro puntos: más patrullaje de parejas fijas de policía, un plan de cámaras de seguridad, más iluminación de la zona y actuaciones policiales para hacer cumplir las normativas municipales. “Es la base para que todo lo que denunciamos no se produzca”, opina la asociación, que remacha: “Necesitamos que se aborde una aplicación inmediata de la ley ante conductas ilegales y peligrosas, que haya actuación sancionadora ante casos de incivismo graves, un protocolo claro para proteger a los menores [la entidad protesta por las personas que beben alcohol junto a la zona de juegos de Vila de Madrid], una coordinación real y una comunicación transparente”.

A su vez, la Xarxa Veïnal Gòtic insta a no demorar la “recuperación de la plaza Vila de Madrid”. “Se tiene que abordar la situación de la plaza y sus entornos de forma urgente, tiene que ser inmediato”, apremia.