Barcelona estrena el espacio musical interactivo en el transbordo de metro de paseo de Gràcia de Barcelona

El interminable transbordo del metro de paseo de Gràcia de Barcelona, entre las líneas L3 y L4, será a partir de ahora algo más llevadero. Este martes se ha estrenado un espacio musical interactivo que busca amenizar el recorrido por uno de los pasillos más largos de la red de metro de la ciudad. La instalación ocupa un tramo de 35 metros de los 237 que tiene el corredor y combina una experiencia sonora y visual con música en directo e inteligencia artificial.

Se trata del proyecto ARS GRÀCIA, que arranca como prueba piloto durante tres meses con el objetivo de mejorar la experiencia de los usuarios y, al mismo tiempo, dar visibilidad a los músicos del metro. La instalación, que ha inaugurado el alcalde, Jaume Collboni, junto a la presidenta de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) y teniente de alcalde, genera música e imágenes en tiempo real mediante inteligencia artificial a partir del paso y los movimientos de los pasajeros.

La propuesta, operativa durante el horario habitual del metro, habilita un espacio para la interpretación de música en vivo equipado con una pantalla LED y un sistema de amplificación plug & play. De este modo, los miembros de la Associació de Músics del Carrer i del Metro de Barcelona (AMUC) pueden actuar en mejores condiciones de sonoridad y con actuaciones más potenciadas.

50 músicos

El proyecto también busca aumentar su visibilidad. En la pantalla aparece el nombre del artista, información sobre su trayectoria y datos de contacto, además de un código QR para realizar aportaciones económicas. Cada músico dispone de una tarjeta personalizada que le permite registrarse al iniciar y finalizar su actuación. Actualmente, 50 músicos ya cuentan con esta tarjeta y está abierto a más artistas.

Actuación de Arli Midnight en el transbordo de metro de paseo de Gràcia. / Jordi Bataller / ACN

Ellos pueden elegir la imagen visual que aparece de fondo durante su actuación y, mientras no hayan actuaciones, la instalación entrará en el conocido como Sistema ARS, que combina la IA y la composición algorítmica para crear tanto música como vídeos a partir del paso de usuarios y las interacciones que generen a lo largo de los ocho minutos del paseo bajo tierra.

Cada pasajero se convertirá en una nota musical que se integrará en los cambiantes patrones sonoros, visuales y latidos lumínicos que recorrerán el espacio interior del pasillo, generando un ambiente audiovisual en constante mutación.

“Dotar de alma”

“Queremos que la gente tenga ganas de pasar por aquí”, ha afirmado Collboni, recordando que este intercambiador es “famoso en el mundo entero” por su longitud. Así pues, ha destacado que ‘Ars Gràcia’ permitirá “dotar de alma” a este concurrido punto del metro barcelonés.