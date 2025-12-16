Los vertidos de basura se descontrolan en los bosques de Barcelona: las investigaciones de Agents Rurals se duplican en tres años

Sea porque se perpetran más fechorías de ese tipo o porque crece la conciencia en contra, lo cierto es que las denuncias por vertidos de basura y escombros en espacios naturales, forestales y rurales en torno a Barcelona y las investigaciones al respecto se han disparado en un lapso de cuatro años. Con la atención por el estado del bosque renovada a raíz del brote de peste porcina africana y las restricciones de acceso relajadas desde este lunes, los balances de los Agents Rurals plasman que el número de avisos recibidos, las intervenciones practicadas y las pesquisas iniciadas por residuos arrojados en los parques naturales de Collserola y la Serralada de Marina, en el contorno de la capital, se han elevado este 2025 entre el doble y el triple respecto a 2022.

Los expedientes abiertos por lanzamientos de desechos se han multiplicado casi por tres en lo que va de año en ambas sierras al pie de la capital. Con datos aún parciales de 2025, la unidad perteneciente a la Generalitat de Catalunya ha pasado de registrar 26 episodios en Collserola en 2022 a 64 entre enero y noviembre de este año, mientras que los informes por faltas cometidas en la Serralada Litoral han subido de nueve a 31 en el mismo cuatrienio. Entre los dos parques, sumaban 35 casos bajo escrutinio de los Agents Rurals hace tres años; en los últimos 11 meses, los vertidos por los que se ha levantado acta ascienden ya a 95.

El cuerpo ha efectuado 226 inspecciones por abandono de desperdicios en puntos no autorizados entre 2022 y 2025 en ambos parques naturales. El 42% se realizaron entre enero y noviembre de este año. "Nos encontramos un poco de todo", contesta el jefe del servicio de acción territorial del Consorcio del Parque Natural de Collserola, Joan Vilamú. “Ante todo, vertidos de dimensiones pequeñas que acaban sumando bastantes toneladas a finales de año”, advierte. El problema se ha cronificado, asegura Manel Gómez, presidente de la Agrupación de Defensa Forestal 301: "Los vertidos domésticos, de particulares, siempre estarán ahí, pero lo peor es que han crecido mucho los de grandes dimensiones".

Más de 100 denuncias

Los Agents Rurals indagan a partir de patrullajes y, también, en base a quejas. El cuerpo ha recabado 101 denuncias entre 2022 y 2025 de personas que toparon con basura desperdigada en los dos parques naturales próximos a Barcelona y su conurbación. Un tercio se ha interpuesto desde el pasado enero, con 28 denuncias en Collserola y tres en la Serralada de Marina.

A su vez, se han intensificado las intervenciones por la presencia de residuos en el medio natural. Los Agents Rurals han pasado de sumar 77 actuaciones entre ambos parques a 166 durante 2025, de las que 110 han sido en Collserola. El cómputo se eleva a 430 intervenciones entre ambos parques desde 2022.

Los agentes explican que, tras comprobar el alcance y la peligrosidad del estropicio, se rastrean indicios para dar con los infractores. "No es infrecuente que la recogida de datos permita descubrir a la persona autora del vertido", afirman. Para la identificación, las cámaras de videovigilancia son de ayuda, también la composición de los desechos y su estado. "Permiten relacionarlo con la persona productora de los residuos y, en este caso, aunque no haya hecho el vertido directamente, es responsable de la infracción y, además, tiene que asumir su gestión", comentan.

Toneladas de escombros, amianto y neumáticos

Los equipos del Parque Natural de Collserola retiraron en total casi 521 toneladas de basura en carreteras, caminos y parajes entre 2021 y 2024. El recuento incluye casi 72 toneladas de vertidos incontrolados. En los dos últimos años, se encontraron hasta 12.261 kilos de escombros de obras, 12.260 kilos de residuos voluminosos, 2.415 kilos de plásticos, 2.108 kilos de restos con amianto y 1.200 kilos de ruedas.

Los desperdicios aparecen en márgenes de carreteras y, "sobre todo, en zonas algo escondidas que, pese a haber cadenas al principio del camino, son relativamente accesibles a pie”, precisa Vilamú.

Los escombros de pequeñas obras particulares ―“como la reforma de una cocina o una casa", ejemplifica Vilamú― son los más frecuentes, también restos de poda de jardinería, que alimentan el riesgo de que el monte arda. "Poco antes del verano pasado, tiraron una montón de paquetes de curry que apestaban", menciona el responsable del parque natural.

Collserola ha destinado 1,3 millones de euros este último lustro a labores de limpieza y estima que desembolsará más de medio millón en los dos próximos años. "Es un gasto importante que, si no fuera necesario, podríamos dedicar a muchas otras cosas, como la prevención de incendios", señala Vilamú.

292 toneladas en la Serralada de Marina

El monto de residuos recogidos de manera extraordinaria en el parque de la Serralada de Marina de 2021 a 2024 alcanza las 68,7 toneladas y ha supuesto un gasto de 23,1 millones de euros. Por otro lado, el servicio de recogida de basuras en recorridos fijos y periódicos, que lleva a cabo la empresa Urbacet, ha limpiado 223,3 toneladas de residuos, con un coste de 261.062,94 euros. En total, 291,99 toneladas por 293.436,72 euros, según la Diputación de Barcelona. El ente calcula que algo más de 10 toneladas de las recogidas responden a "residuos peligrosos".

Las Agrupaciones de Defensa Forestal (ADF) trabajan para prevenir y extinguir los incendios en el medio rural, pero a la vez realizan una importante labor de mantenimiento. Es el caso de la ADF 301, que actúa en Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Ripollet, La Llagosta, Parets y Mollet del Vallès. Dedica aproximadamente el 25% de su tiempo a tareas de limpieza, explica Gómez, que preside la ADF 301 desde 2016.

Gómez estima que la ADF puede haber recogido unas 30 toneladas de basura desde 2021 y hasta octubre de 2025. El tipo de residuo más habitual "son vertidos de obras pequeñas que ―supone Gómez― provienen en su mayoría de la economía sumergida, como escombros de pequeñas reparaciones o reformas, coberturas de cables de cobre o plásticos". El responsable recuerda que en 2024 llegaron a recoger "2.062 neumáticos en el río Ripoll", una operación que se alargó durante medio año; y que ya en 2025 han retirado otros 2.000 neumáticos en Collserola.

"Pondría la mano en el fuego de que han sido los mismos, alguna empresa que, en lugar de llevarlos a un vertedero, los tira al medio rural", sospecha. Vilamú cita el mismo episodio. "Nos hemos planteado poner cámaras en lugares donde se reincide, pero es complicado y poquísimas veces se encuentra a quien lo hace", expresa.

"Vemos muebles en cualquier rincón del bosque, provenientes de pisos o despachos, lo que nos lleva a pensar que los tiran empresas que vacían locales o pisos", apunta Gómez. El presidente de la ADF denuncia la impunidad de los que ensucian el medio natural. "Lo hacen a la luz del día, hay furgonetas tirando muebles un domingo a las cuatro de la tarde, ya no tienen miedo, ya no van por la madrugada", lamenta.