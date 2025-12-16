Más de un millón para renovar el mercado municipal de Badia, que tendrá un espacio de degustación

El mercado municipal de Badia del Vallès encara otra de las muchas transformaciones anunciadas este 2025. El Ayuntamiento ha presentado este mediodía el nuevo modelo de mercado que se desplegará en los próximos años y que prevé una inversión de 1,4 millones de euros, financiada por el Área Metropolitana de Barcelona (AMB). El objetivo, según ha explicado el alcalde, Josep Martínez Valencia (PSC), es modernizar el equipamiento y convertirlo en un espacio de referencia para los vecinos de Badia y para el conjunto del Vallès Occidental.

El proyecto contempla una reforma integral que va más allá de las mejoras estructurales. La principal novedad será la creación de un espacio gastronómico y de degustación, pensado para complementar la compra tradicional con una oferta de ocio y restauración. “Queremos que el mercado sea un motor de dinamización social”, ha defendido el alcalde, que ha situado la gastronomía y la experiencia de usuario como ejes del nuevo planteamiento.

La intervención también busca abrir el mercado a la ciudad. Para ello, se ampliará el acceso desde la Plaça Major y se habilitarán las cuatro puertas del recinto para garantizar una accesibilidad total. La reforma incluirá la optimización de los espacios interiores y la creación de un entorno más moderno y funcional.

Las obras, según la previsión municipal, arrancarán a finales de 2027 y se ejecutarán con la voluntad de no interrumpir la actividad comercial, de modo que los paradistas puedan seguir trabajando mientras avanza la remodelación.

En paralelo, el alcalde ha planteado la creación de un grupo motor con los vendedores para que participen en la definición del nuevo modelo y en la planificación de las futuras concesiones. Estas nuevas concesiones se tramitarán cuando finalicen los contratos actuales, previstos para octubre de 2027. El consistorio considera “clave” esta implicación para ajustar el proyecto a las necesidades reales del mercado y garantizar que el cambio sea viable para el tejido comercial.