¿Cuándo son las vacaciones de Navidad en los colegios de Barcelona y resto de Catalunya? Consulta la fecha

Los más pequeños de la casa aún tienen algunos días de clase por delante 

Calendario diciembre de 2025.

Calendario diciembre de 2025. / EL PERIÓDICO

Patricia López Avilés

Patricia López Avilés

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La Navidad se acerca y, con ella, la ilusión de grandes y pequeños, que esperan con ansias estas fechas tan deseadas

Con el espíritu navideño tocando a la puerta, son muchos los que aprovecharon el puente de diciembre para sacar los adornos del armario y decorar las casas en familia. 

Además, las calles iluminadas, los mercadillos y los campamentos de los Reyes Magos y Papá Noel dan un aspecto mágico a las ciudades desde semanas antes de los festivos.

Las vacaciones de los niños

Sin embargo, aunque las vacaciones están cerca, los más pequeños aún tienen por delante algunos días de colegio, pero la cuenta atrás ya casi termina.

El último día de clases en Barcelona y Catalunya será el viernes 19, por lo que, gracias al fin de semana, este año la escuela termina antes y el día 20 será el primer festivo.

Las vacaciones finalizarán el 8 de enero, día en que los estudiantes deberán volver a los colegios.

Además, el 7 de enero no es festivo, pero es el día después de Reyes, una fecha muy popular para disfrutar los regalos recibidos

Calendario escolar Catalunya 2025-26.

Calendario escolar Catalunya 2025-26. / EL PERIÓDICO

Festivos nacionales

Asimismo, durante la semana de la vuelta al colegio, muchos profesores optan por organizar un día para que los alumnos lleven sus juguetes favoritos a las aulas y compartirlos así con sus compañeros, una jornada que se convierte en la preferida de muchos niños.

No obstante, los universitarios deberán volver a sus clases el día 7 de enero, a excepción de lo que decidan sus profesores

En cuanto a los trabajadores, en todas las comunidades autónomas son festivos nacionales y obligatorios el 25 de diciembre y el 1 y 6 de enero, por lo que las empresas deberán garantizar el descanso de los empleados.

Festivos en Catalunya

Por su parte, el 24 y 31 de diciembre, día de Nochebuena y Nochevieja, no son festivos, pero es posible que algunos trabajos cierren o reduzcan sus horarios.

Además, en Catalunya también es festivo el 26 de diciembre, día de Sant Esteve, por lo que los catalanes podrán disfrutar de un puente de hasta cuatro días, de jueves a domingo

TEMAS

