El metro de Barcelona estrena su primera tienda de souvenirs y merchandising: "Estábamos esperando a que abriera"

Sudaderas con el logo de todas las líneas de metro, botellas y libretas con el mapa de la red del transporte público suburbano, bolsas de tela del teleférico de Montjuïc y del Bus Turístic, camisetas, tazas, imanes y lápices. Es todo lo que se puede encontrar por ahora en la tienda física que Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha inaugurado este lunes en el vestíbulo de la estación de Sagrada Familia (L2 y L5). Se llama ‘La Botiga’ y es el primer establecimiento que estrena la compañía para vender sus productos.

“¿Quién no tiene una conexión emocional con una parada o con una estación?”, se ha preguntado la presidenta de TMB y teniente de alcalde de Barcelona, Laia Bonet, durante la inauguración de la tienda. Con esta premisa nace el nuevo espacio, que quiere poner a disposición del público artículos que refuerzan el vínculo de los usuarios con el transporte público de la ciudad. “Nos permite expresar el orgullo que sentimos por el transporte público”, ha añadido, “un referente en términos de calidad y accesibilidad en Europa y en el mundo”.

Su apertura responde a una demanda de los usuarios. Bien lo saben Theo y otro joven que prefiere mantener el anonimato en declaraciones a este diario. Ambos se han encontrado en el mismo vestíbulo, a las puertas del establecimiento. “Estábamos esperando a que abriera”, reconoce Theo, de 18 años. Los dos son amantes de los trenes y se definen como “ferrofrikis”.

La primera tienda física que TMB ha estrenado en la estación de Sagrada Familia. / MANU MITRU / EPC

Aunque el espacio engloba todo el transporte público de la ciudad -metro, autobús, tranvía y teleférico-, subrayan que su pasión es el transporte ferroviario. “Tiene que circular por dos vías”, resume el otro joven, de 26 años, que no duda en que comprará algún detalle.

Habrá más tiendas

Bonet ha avanzado que el objetivo es que haya más tiendas de este estilo en otras estaciones y que se está trabajando para también poder vender productos online. De momento se venderá una pequeña selección de artículos -en concreto 14, con un total de 2.560 unidades producidas- para testear los gustos y preferencias de los usuarios. A partir de esta primera experiencia, TMB valorará la incorporación de nuevos productos y la apertura de nuevas tiendas.

Algunos de los artículos que se venden en la primera tienda que ha abierto TMB en la estación de Sagrada Familia. / MANU MITRU / EPC

'La Botiga' estará abierta los días laborables y los sábados de 10 a 14 horas y de 16 a 20 horas. Los domingos y vísperas de festivo, abrirá de 10 a 14 horas. Durante esta Navidad, permanecerá cerrada los días 25 y 26 de diciembre y el 1 y el 6 de enero.

Este establecimiento en la estación de Sagrada Familia se suma a la que TMB ya tiene en la estación de Catalunya donde comercializa productos de los servicios turísticos, la ‘Hola Barcelona Store’. De hecho, la empresa ya tuvo una tienda entre finales de los años ochenta y principios de los noventa en la estación de Universitat. También era una sala de exposiciones y vendía productos con la imagen del metro, del bus, del tranvía azul y del teleférico de la época.