La Florida 6.0, símbolo de la metamorfosis que ambiciona L'Hospitalet

Que el mercado de La Florida haya sido el escenario para cerrar los actos de conmemoración del centenario de la concesión del título de ciudad de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) no es casualidad. Más allá de las carnicerías, pescaderías y otros negocios típicos de cualquier mercado municipal, el equipamiento acoge en la planta superior un centro de transformación digital que sirve como metáfora de la metamorfosis integral que ambiciona el Ayuntamiento hospitalense.

El proyecto se encuadra en el marco de distintas de las líneas maestras que plantea el alcalde de L'Hospitalet, David Quirós, desde que se hizo con la vara de mando del consistorio, como descentralizar este impulso tecnológico que genera el Mobile World Congress (MWC) hacia la zona norte de la ciudad, el ámbito también conocido como Samontà, así como la intervención integral en esta misma área en pro de la cohesión social y urbana o la intención de crear ejes que conecten económicamente el norte y el sur del municipio.

Este lunes 15 de diciembre, La Florida 6.0 —como se conoce este equipamiento— ha recibido la visita del Rey Felipe VI, así como del president de la Generalitat, Salvador Illa, y otros representantes institucionales, que han recorrido las instalaciones para conocer los proyectos de innovación digital y visualizar dos audiovisuales creados en el marco de la conmemoración de los cien años del centenario. Tras la visita, el Monarca ha definido el emplazamiento como "una apuesta de vanguardia para la transformación digital en una zona con una de las mayores densidades de Europa". "En todo lo que veo percibo grandes retos, pero, sobre todo, percibo ilusión. Hay energía. Es la energía del cambio, que ha sido una constante en estos 100 años de L'Hospitalet", ha añadido.

El president de la Generalitat, Salvador Illa; el Rey Felipe VI; y el alcalde de L'Hospitalet, David Quirós, durante la visita al equipamiento La Florida 6.0. / FERRAN NADEU

Según explicaba Quirós hace unos meses, la Florida 6.0 busca ahora —debe empezar a funcionar a pleno rendimiento durante el primer trimestre de 2026— a ser "un servicio a disposición de todos" y "en el que tendrán cabida entidades, vecinos y vecinas, comerciantes, empresas y emprendedores y que se convertirá en un espacio de referencia en el área metropolitana y que nos ayude a dinamizar el entorno”.

350 millones para transformar el norte

L'Hospitalet es ya una potencia económica en Catalunya. Además de la segunda ciudad en población, es la segunda localidad que más aporta al Producto Interior Bruto (PIB) catalán. Con todo, la vulnerabilidad de los barrios del norte, donde se ubica La Florida 6.0, sigue como la asignatura pendiente de L'Hospitalet. El gobierno actual trabaja con un plan de reforma integral del Samontà y que el propio Quirós presupuestó hace unas semanas en 350 millones de euros a 10 años vista.

El Samontà supone así un exiguo 16% del territorio de L'Hospitalet en el que, sin embargo, vive ni más ni menos que la mitad de su población, es decir, alrededor de unas 140.000 personas. Este mismo ámbito concentra el 73% de los vecinos en situación de 'pobreza relativa' de toda ciudad. A principios de octubre, el Govern y el consistorio presentaron justamente un primer paquete de acciones para que empezase a rodar el ambicioso plan hospitalense. Fueron 15 millones de euros que financia esencialmente el ayuntamiento (12 millones), con la ayuda de la Generalitat (tres millones). "Es cierto que, de momento, la aportación para el Samontà de la Generalitat no es la misma que la del Ayuntamiento. Se irá igualando: la aportación irá a más, pero lo que no podemos es presupuestar una cantidad que no vamos a poder ejecutar", apuntaba el alcalde en una entrevista reciente con EL PERIÓDICO.

La Florida 6.0 funciona así como un símbolo de cara a la trasformación que la ciudad aspira a lograr en los barrios del norte. Un primer paso que busca reflejar ese camino emprendido para que, por fin, la riqueza que se genera en el distrito económico hospitalense repercuta en favor de la equidad social unos quilómetros más arriba. Además de la ampliación de la Fira o la futura llegada del Clínic a la frontera hospitalense, la ciudad trabaja para generar un polo biomédico que refuerce aún más el papel de L'Hospitalet en el entorno metropolitano y que debe ser referente en el sur de Europa. Así, el sector político y empresarial advierte que el verdadero reto será que este clúster tenga, efectivamente, un impacto directo en el Samontà.