Felipe VI reivindica la fuerza de L'Hospitalet en su centenario como ciudad: "Tenéis un potencial extraordinario"

"Tenéis un potencial extraordinario. He visto unas ganas enormes de construir L'Hospitalet del futuro". Con estas palabras ha concluido Felipe VI su visita a L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) en el marco del centenario de la concesión del título de ciudad a la localidad, una distinción que concedió precisamente su bisabuelo, Alfonso XIII, un 15 de diciembre de 1925. En su intervención, ha sostenido que "la noción de las ciudades como espacios de libertad está muy ligada a las aspiraciones de los ciudadanos" y ha dedicado un espacio ha recordar a todas aquellas familias que llegaron a L'Hospitalet a mediados del siglo pasado en busca de un futuro mejor y que ayudaron a construir la ciudad de hoy. En la misma línea, ha hablado de la "gran dignidad en tratar de prosperar" y en intentar "dar a los tuyos un futuro mejor" con la que cargan aquellas personas que han llegado en los últimos años.

El Monarca, que ha recuperado un refrán que dice 'la ciudad nos hace libres', ha instado a aprovechar el momento actual de L'Hospitalet para hacer una "ciudad cada día más moderna, más cohesionada y con algo más de calidad de vida. Y a hacerla a partir del diálogo, la inclusión y la convivencia". Porque, ha añadido, "la diversidad que hallamos en nuestras ciudades -y que no es siempre fácil de gestionar- es un espejo del tiempo que vivimos, que también es diverso, que también es complejo y que también exige grandes dosis del diálogo". Justo después, el Rey ha advertido también que "los apriorismos o sectarismos son malos consejeros y las soluciones simples no suelen ser duraderas ni solidarias".

Alrededor de las 11 horas, Felipe VI ha llegado al Ayuntamiento de L'Hospitalet, donde ha sido recibido por el alcalde, David Quirós, el president del Govern, Salvador Illa, el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, y la presidenta de la Diputación de Barcelona, Lluïsa Moret. Entre aplausos y gritos de "viva el Rey", el Monarca se ha acercado a saludar al centenar de personas que se han acercado a recibirle. Inmediatamente, el Monarca ha accedido al consistorio y, tras saludar a los exalcaldes Celestino Corbacho y Núria Marín, ha firmado el Libro de Honor de la ciudad y ha recibido una aguja de solapa conmemorativa del centenario.

Minutos después, la visita ha continuado en el centro de transformación digital La Florida 6.0, ubicado en la planta superior del mercado de la Florida, uno de los puntos neurálgicos del área del Samontà, al norte de la localidad, y donde el equipo de gobierno actual busca poner el foco para tratar de revertir las vulnerabilidades endémicas de esta zona -la cual cuentra con los dos kilómetros cuadrados más densos de Europa. Tras saludar a los paradistas del mercado, Felipe VI, acompañado de los representantes de las demás instituciones, ha visitado las nuevas instalaciones de La Florida 6.0, que abrirá a los vecinos de L'Hospitalet en el primer trimestre de 2026.

Protestas

A su vez, más de medio centenar de personas se han concentrado frente al mercado de La Florida en un acto que, como recoge la ACN, ha reunido tanto a defensores como a detractores de la monarquía. Quienes más se han hecho oír con gritos y pancartas han sido los contrarios a la visita real, movilizados desde ERC, Comuns y ANC, así como también a través de la plataforma Centenari: Res a celebrar, molt a reflexionar i reivindicar. Los sectores contrarios han recordado desde el inicio de los actos relativos al centenario que el título de ciudad se concedió en plena dictadura de Primo de Rivera; que el alcalde de entonces, Tomás Giménez, venía impuesto por el régimen; y que quien firmó el acta fue el entonces ministro de Gobernación Severiano Martínez Anido, personaje conocido por la fuerte represión que protagonizó contra los movimientos obreros y anarquistas.

Previo a la llegada del Rey al mercado de La Florida, la concejal de L'Hospitalet por ERC Sílvia Casola ha tenido un choque y "siete u ocho Mossos" la han desplazado del lugar en el que se estaban concentrando. Según ha explicado la propia Casola, los organizadores de la protesta contaban con un punto en el que colocarse, pero esta misma mañna les han dicho que no podían estar ahí. Tras negociaciones sin llegar a un acuerdo, sigue Casola, le han dicho que tenía que irse y, tras negarse, es cuando los agentes de la policía catalana se la han llevado "con malas formas". Así, la edil republicana ya ha adelantado que pedirán explicaciones en el Parlamet de Catalunya y el Pleno municipal por una actuación que califica de "totalmente desproporcionada".

Así, los historiadores coinciden en que el título supuso entre pocos y ningún cambio para los vecinos de la urbe de entonces, pero que a su vez funciona como punto de partida con el que instar a la reflexión sobre cómo ese pequeño pueblo agrícola que a principios del siglo pasado apenas tenía 5.000 residentes se ha desarrollado y terminado con alrededor de 290.000 habitantes encapsulados en apenas 12 kilómetros cuadrados.