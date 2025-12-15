Frente a la cimentera
Cortada de urgencia la C-17 de salida de Barcelona por los daños que un camión ha causado al puente de Montcada
El siniestro se ha producido entre el kilómetro 1,5 y el 4,5 en sentido Vic
La carretera C-17 está cortada en Montcada i Reixac (Barcelona) en dirección norte después de que un camión haya chocado contra un puente y haya causado daños en su estructura sobre las 12.30 horas, según indican fuentes del Servei Català de Trànsit a Europa Press. Se trata del puente frente a la cimentera Lafarge.
De hecho, Trànsit indica que se deben realizar tareas de reparación "urgentes" y que estas no serán inmediatas, por lo que se prevé que empiecen este lunes, pero no acabarán hasta dentro de dos o tres días. El siniestro se ha producido entre el kilómetro 1,5 y el 4,5 en sentido Vic.
En un comunicado, la conselleria de Territori de la Generalitat de Catalunya ha asegurado que "en estos momentos, los equipos de conservación de la Generalitat están trabajando para habilitar en la calzada sentido sur, que no está cortada, un carril para cada sentido de circulación". "Asimismo, está analizando el estado del puente y las tareas y el tiempo necesario para resolver los desperfectos que han producido en las vigas", ha añadido.
A corto plazo, la Generalitat recomienda salir de Barcelona hacia el Vallès por las carreteras C-33 y C-58, por los que ya se están desviando los vehículos que se dirigían hacia la C-17. También se redirecciona tráfico hacia la N-150.
[Habrá ampliación]
