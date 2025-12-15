Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tarifas del transporte en 2026

El billete único de Pedro Sánchez no incluye metro ni buses de Barcelona, pero se integrará en la T-Mobilitat a partir de verano

La ATM prevé aprobar el viernes el mantenimiento de las bonificaciones con un aumento del IPC

Generalitat, AMB y Barcelona decidirán las tarifas 2026 del transporte público una semana antes de Navidad

Un autobús saliendo hacia un municipio de las afueras de Barcelona. Barcelona 04/09/2025 Barcelona Fotos de autobuses interurbanos circulando o parando en estaciones fuera de Barcelona. Para TDD sobre reformulación de la red de buses interurbanos en Catalunya. AUTOR: JORDI OTIX

Un autobús saliendo hacia un municipio de las afueras de Barcelona. Barcelona 04/09/2025 Barcelona Fotos de autobuses interurbanos circulando o parando en estaciones fuera de Barcelona. Para TDD sobre reformulación de la red de buses interurbanos en Catalunya. AUTOR: JORDI OTIX / Jordi Otix / EPC

Glòria Ayuso

Glòria Ayuso

Barcelona
El nuevo billete único de 60 euros -30 para los menores de 26 años- anunciado este lunes por el presidente del Gobierno Pedro Sánchez no incluyen los autobuses interurbanos ni el metro ni el bus de Barcelona. Sí servirá para los usuarios de Rodalies y media distancia, así como la red de autobuses estatales, a la espera de que la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona y el Área Metropolitana decidan mantener este viernes los actuales abonos al transporte público para 2026 -con un posible aumento equivalente al IPC- en el consejo de administración de la Autoritat del Transport Metropolità, que integra todas estas administraciones.

Convivencia entre abonos

Cuando entre en vigor el billete único, entre mediados y finales de enero, los usuarios podrán utilizar este nuevo abono de forma complementaria al sistema tarifario integrado en Catalunya. En Catalunya, en 2026 se mantendrán los abonos actuales y se añadirá este nuevo billete único estatal, que durante el primer semestre del año convivirá con el sistema tarifario integrado.

No obstante la Generalitat está trabajando para integrar este billete único estatal en la T-Mobilitat a partir del segundo semestre. De esta forma, los usuarios de la T-Mobilitat podrán escoger el abono que les salga más a cuenta según el recorrido que realicen habitualmente.

