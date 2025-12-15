Viajes ilimitados por menos de 7 euros al año: requisitos y condiciones para obtener esta tarjeta de transporte en Barcelona

La Autoritat del Transport Metropolità (ATM) del área de Barcelona tenía previsto retirar a lo largo de 2025 los antiguos billetes de cartón con banda magnética.

Y así lo ha hecho: ahora, los títulos de transporte solo podrán utilizarse mediante el sistema T-mobilitat, en formato anónimo de cartón reutilizable, de plástico, o digital.

Esta medida se enmarca en la apuesta de la ATM por la sostenibilidad y la reducción del impacto ambiental.

Cifras de usuarios

Según cifras facilitadas por el propio organismo, durante 2024 la T-mobilitat registró más de 858 millones de validaciones con títulos integrados.

Además, según datos de enero de 2025, ese mes ya había 2,3 millones de personas dadas de alta en el sistema, una cifra que ha ido aumentando a lo largo del año debido a las nuevas incorporaciones de los títulos de transporte.

Entre ellos, un 64% usan la tarjeta de plástico personalizada, el 31% validan con tarjeta de cartón T-mobilitat y un 5% con soporte móvil.

Ventajas de la T-metropolitana

Como parte de su objetivo para fomentar un uso del transporte público accesible para todos los ciudadanos, la ATM integra en su sistema la T-metropolitana.

El título está destinado a personas mayores de 60 años, ciudadanos con discapacidad igual o superior al 33%, a sus acompañantes y a personas con bajos recursos. Además, para obtenerla es necesario estar empadronado en alguno de los 36 municipios del Área metropolitana de Barcelona.

Esta tarjeta permite viajar sin límites por toda la red integrada de metro, autobuses urbanos e interurbanos, tranvías y Ferrocarriles de la Generalitat.

El precio de la tarjeta

La T-metropolitana física tiene un precio de 4,5 euros. Es un pago único y solo debe abonarse cuando se adquiere por primera vez.

Se divide en tres categorías:

Tarjeta rosa gratuita : pueden solicitarla las personas mayores de 60 años (la edad varía según el municipio) con unos ingresos brutos por unidad familiar inferiores al límite establecido o con una discapacidad reconocida igual o superior al 33%. Permite viajar pagando solo una tasa anual de 6,20 euros.

: pueden solicitarla las personas mayores de (la edad varía según el municipio) con unos brutos por unidad familiar inferiores al límite establecido o con una reconocida igual o superior al 33%. Permite viajar pagando solo una tasa anual de Tarjeta rosa reducida : para personas mayores o con discapacidad con ingresos de hasta 18.480 euros. Da derecho a la compra de la T-4 (10 viajes) por 2,15 euros , sin pagar tasa anual.

: para personas mayores o con discapacidad con de hasta 18.480 euros. Da derecho a la compra de la T-4 (10 viajes) por , sin pagar tasa anual. Pase de acompañante: para personas con discapacidad reconocida que necesitan ir acompañadas. No exige requisitos económicos, pero se debe abonar una tasa anual de 6,20 euros.

Cómo solicitarla

El trámite de solicitud de la T-metropolitana se puede hacer presencialmente en las oficinas de atención ciudadana del Ayuntamiento o en línea a través del portal de trámites.

Aquellos que ya disponían de la antigua tarjeta rosa y que cumplan los requisitos habrán recibido automáticamente la T-metropolitana a su respectivo domicilio, sin necesidad de hacer ningún trámite adicional.