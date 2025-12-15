Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Es noticia
Un accidente en la Ronda Litoral provoca un atasco de 12 kilómetros para entrar en Barcelona

Imagen de la congestión de tráfico en la Ronda Litoral, este lunes por la mañana

Imagen de la congestión de tráfico en la Ronda Litoral, este lunes por la mañana / Trànsit

El Periódico

Barcelona
Un accidente en la Ronda Litoral (B-10), ocurrido sobre las 9:00 horas de este lunes, ha provocado un gran atasco en la entrada a Barcelona.

Ha quedado cortado un carril a la altura del Port de Barcelona, lo que ha provocado 12 kilómetros de lentitud y paradas en sentido Llobregat, ha informado el Servei Català de Trànsit.

La incidencia también ha afectado a los accesos norte a Barcelona desde la C-58, la C-33 y la pata norte.

Minutos más tarde, el carril cerrado se ha reabierto en la B-10, aunque la vía aún está congestionada entre el Port y el Bon Pastor.

Un accidente en la Ronda Litoral provoca un atasco de 12 kilómetros para entrar en Barcelona

