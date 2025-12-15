Tráfico
Un accidente en la Ronda Litoral provoca un atasco de 12 kilómetros para entrar en Barcelona
La ratonera diaria de Barcelona: por qué las rondas ya no dan más de sí y qué proponen los expertos
Un accidente en la Ronda Litoral (B-10), ocurrido sobre las 9:00 horas de este lunes, ha provocado un gran atasco en la entrada a Barcelona.
Ha quedado cortado un carril a la altura del Port de Barcelona, lo que ha provocado 12 kilómetros de lentitud y paradas en sentido Llobregat, ha informado el Servei Català de Trànsit.
La incidencia también ha afectado a los accesos norte a Barcelona desde la C-58, la C-33 y la pata norte.
Minutos más tarde, el carril cerrado se ha reabierto en la B-10, aunque la vía aún está congestionada entre el Port y el Bon Pastor.
