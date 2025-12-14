El sector empresarial de L'Hospitalet fía el futuro económico del municipio al desarrollo de su polo biomédico

“L’Hospitalet debe ser la primera ciudad de Catalunya, después de Barcelona. Tenemos que ser un motor”. Lo dice Santiago Ballesté, presidente de la Asociación Empresarial de L'Hospitalet i Baix Llobregat (AEBALL). La transformación de la economía en L’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) ha estado siempre estrechamente ligada, así como los cambios demográficos, a las necesidades y el crecimiento de la capital catalana, con la que comparte frontera. Ahora, sigue Ballesté, la segunda ciudad de Catalunya debe consolidar un clúster centrado en la investigación biomédica que termine de una vez por todas de dar la entidad suficiente a L’Hospitalet para desterrar el estigma de ser la hermana pequeña de Barcelona. Precisamente, este pasado jueves 11 de diciembre el president de la Generalitat, Salvador Illa, y el alcalde de L’Hospitalet, David Quirós, firmaron un convenio para la financiación de las obras para soterrar el tramo final de la Granvia hospitalense, en torno la cual debe constituirse en un futuro este polo biomédico.

El president aseveró que, con este soterramiento se podrá hablar de "la nueva Granvia de la salud, porque conectará el Hospital de Bellvitge y el ICO", así como de "la Granvia del conocimiento, la Granvia del espacio verde y la Granvia de la prosperidad". Así, el Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL), el Institut Català d'Oncologia (ICO), Bellvitge, Sant Joan de Déu, que aunque está en Esplugues también comparte este proyecto de bioclúster o la Universitat de Barcelona "son ya motor de la innovación con un impacto real en el empleo, en el talento y en la capacidad de que Catalunya compita en la economía del conocimiento", dijo por su parte Quirós. En este sentido, el alcalde hospitalense, afirmó que el soterramiento dará espacio para que este polo pueda crecer en un entorno "más accesible, moderno y preparado para atraer talento y retener el que tenemos en el territorio". "Catalunya tiene aquí uno de sus pulmones científicos y L'Hospitalet lo cuidará y lo proyectará", concluyó.

Una vez esté plenamente desplegado, en un margen de 15 a 20 años, la previsión del Govern es que este ecosistema destinado a la investigación y la medicina contribuya, gracias a la conectividad con otras infraestructuras clave como el aeropuerto o la Zona Franca, a la potencial creación de "casi 50.000 puestos de trabajo y que facturará más de 7.000 millones de euros", lo que supone una aportación al PIB catalán de más de 4.500 millones de euros, equivalente al 1,42% del Producto Interior Bruto (PIB) anual de Catalunya.

Del mismo modo que Illa, Quirós o Ballesté, la presidenta de la delegación territorial de la Cambra de Comerç de Barcelona en L'Hospitalet, Elisabet Parés, también destaca el "enorme potencial" del clúster para el futuro de L'Hospitalet. "Su consolidación puede situar a la ciudad dentro de los principales circuitos de investigación, innovación e industria vinculada a la salud", quien añade que L'Hospitalet necesita ahora de una mayor proyección exterior, pero que se aleje de un "márqueting superficial". Es decir, dejar de 'venderse mejor' para explicarse más como una "ciudad con ambición metropolitana, con proyectos sólidos y una identidad propia que cada vez es más visible"

La principal actividad económica actual

La misma Parés explica que en las últimas décadas, L'Hospitalet "ha ganado peso propio y ya no es un espacio residencial vinculado al mercado laboral de Barcelona" gracias al crecimiento de sectores como los servicios empresariales, la cultura, la logística o la innovación vinculada al sector salud. Aunque Barcelona y L'Hospitalet sigan "profundamente conectadas", la relación hoy es "más simétrica": "L'Hospitalet aporta soluciones, absorbe actividad y lidera proyectos que contribuyen al funcionamiento global de la metrópolis".

Codi de SECTORS DE LES EMPRESES

La tercerización y el crecimiento de la logística han sido, en términos generales, los factores que han marcado la transformación económica de la segunda ciudad de Catalunya. Desde la remodelación de la plaza Europa y la generación de un 'distrito económico' en el polígono Pedrosa, el modelo de ciudad de L'Hospitalet se ha fundamentado en la atracción de empresas a la zona sur de la ciudad que contribuyan, vía impuestos, a financiar las necesidades sociales de la ciudad.

La creación de estos ámbitos reservados al tejido económico, junto a los que se construyó también la ampliación de la Fira Barcelona —que ahora experimenta un nuevo crecimiento— ha atraído a lo largo de los años sedes de multinacionales que han decido instalarse en un espacio ubicado a medio camino entre el aeropuerto de Barcelona y la capital catalana. Según los últimos datos disponibles de la Cambra de Barcelona, son estas compañías las que lideran el ranquin de empresas con mayores ingresos de explotación en L'Hospitalet. En la cima se ubica Puig Brands, un gigante de la cosmética, que en 2024 inauguró, con visita incluida de Reyes de España y el entonces president de la Generalitat, Pere Aragonés, su sede actual en la segunda ciudad de Catalunya.

A esta, le sigue el holding dedicado a la alimentación Agrolimen y algunas de sus filiales y otras grandes marcas reconocidas como Privalia o Calzedonia. Así, también hay ya algunas empresas dedicadas al mundo sanitario dentro del 'top 10'. Son en este caso el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) y la compañía dedicada al diagnóstico especializado de distintos servicios médicos Werfen. Así, otro de los negocios que ha encontrado un hueco en L'Hospitalet en los últimos años es el sector hotelero. De hecho, tal y como publicó recientemente este diario, los ingresos procedentes de la tasa turística ganan peso en L'Hospitalet de Llobregat año a año y en 2024 supusieron un total de 1,6 millones de euros, según ilustran los últimos datos de la Agència Tributària de Catalunya.

Salto de escala

Con todo este tejido ya consolidado, el presidente de AEBALL, Santiago Ballesté, confía en que, a medida que avance su desarrollo urbanístico, el futuro biopol empiece a atraer empresas de primer nivel en este ámbito y que la ciudad termine de dar ese salto cualitativo. "El sector salud es global y competitivo. Tenemos que atraer como sea empresas internacionales que ya buscan estar cerca de centros de investigación", comenta Ballesté, quien, eso sí, advierte de que este nuevo ámbito debe ir acompañado de políticas sociales y formativas para que no solo vengan y crezcan los inversores, sino también la población hospitalense. El presidente de la patronal explica que ya están en conversaciones con universidades —además de la UB, que ya trabaja en Bellvitge— y que las administraciones y empresas deben colaborar para generar una oferta de formación profesional centralizada en el ámbito sanitario y en las tecnologías del mundo de la salud.

De hecho, sólo en los barrios del norte de L'Hospitalet, el consistorio tiene localizados a unos 8.000 jóvenes entre 16 y 29 años que ni estudian ni trabajan y para los que ahora buscan soluciones para que se puedan reincorporar en el sistema educativo y/o laboral. Por ello, al igual que Ballesté, Elisabet Parés insiste también en que, más allá de generar el ecosistema sanitario, el principal reto es que este tenga "un impacto en los habitantes de la ciudad" en forma de nuevas oportunidades laborales, itinerarios formativos vinculados al sector o proyectos comunitarios. "Cuando la innovación se conecta con la vida de los barrios, el beneficio es colectivo", añade.