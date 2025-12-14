Renfe destina 11 millones para construir un nuevo edificio en la estación de Molins de Rei y mejorar los accesos

Renfe ha adjudicado las obras para construir un nuevo edificio que mejore el acceso a la estación de Molins de Rei, por valor de 11,26 millones de euros. La compañía ferroviaria ha informado este domingo de que el nuevo inmueble se situará en la lado montaña de la actual estación, frente al edificio existente, a lo que se sumará una ampliación de unos 200 metros de longitud de los andenes para adecuarlos a los nuevos sistemas de señalización. En Molins de Rei paran los trenes de Rodalies de la línea R4 y la transitan unos 8.200 viajeros.

Hasta ahora, en la primera fase de la reforma, ya se ha remodelado el vestíbulo al completo, se ha instalado una nueva batería de tornos, se ha creado una nueva zona de atención, venta de billetes e información y se ha habilitado un nuevo ascensor para acceder al vestíbulo. Renfe ha enfatizado que la rehabilitación atiende a una "reivindicación histórica del ayuntamiento" de Molins de Rei "para mejorar la movilidad de los viajeros y ciudadanos que viven en la parte norte del municipio".

La empresa indica que, una vez que se inicie el nuevo turno de obras en la parada, "se pondrán en marcha nuevos métodos constructivos diseñados para ejecutar las actuaciones previstas con la mínima afectación posible al vecindario y las personas usuarias", expresa. Agrega que "también se han priorizado todas las soluciones que se pueden ejecutar en horario diurno". De todos modos, añade Renfe, determinados trabajos se llevarán a cabo por la noche "por motivos de seguridad ferroviaria".

Además, el proyecto prevé que se construyan un nuevo paso inferior bajo las vías para acceder a los andenes y nuevos ascensores de acceso a los andenes desde el paso inferior, a lo que se añadirá la adecuación de las escaleras fijas. Asimismo, se ejecutará una nueva configuración de las vías y las instalaciones ferroviarias, se cambiará el pavimento, se mejorará la iluminación y se colocarán marquesinas de 75 metros de largo.