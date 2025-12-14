Jacques Barreau: "Barcelona es una ciudad que respira arte"

Jacques Barreau es vicepresidente de Medios y Entretenimiento Interactivo en TransPerfect y cuenta con más de 20 años de liderazgo en el sector de la localización. Anteriormente, trabajó en Warner Bros, y dirigió la localización global en más de 40 idiomas de películas y sagas como Batman y Harry Potter. Desde febrero de este año es el presidente de la Entertainment Globalization Association (EGA).

¿Por qué escogiste Barcelona?

Barcelona es una ciudad que respira arte. Desde su arquitectura y sus murales callejeros hasta su música y su energía. Como músico y persona creativa, me sentí atraído de inmediato. Habiendo crecido en Marsella y con mi esposa, italiana de Roma, ambos echábamos de menos ese espíritu del sur de Europa mientras vivíamos en Los Ángeles. Barcelona nos devolvió todo eso: la calidez, el ritmo, la energía, el estilo de vida. Además, Europa se siente diminuta en comparación con Estados Unidos, y desde Barcelona es increíblemente fácil tomar un avión y estar en cualquier lugar en muy poco tiempo.

¿Qué aspectos de la ciudad destacarías como positivos?

Durante mi etapa en Warner Bros, estuve a cargo del doblaje cinematográfico en español tanto en Madrid como en Barcelona; fue entonces cuando descubrí realmente cuán internacional es la capital catalana. Es un auténtico crisol de culturas: franceses —naturalmente, ya que compartimos frontera—, pero también italianos, británicos, alemanes, latinoamericanos y muchos más. Esa mezcla impulsa un intercambio cultural constante y alimenta la creatividad en innumerables ámbitos.

¿Qué aspectos de la ciudad hay que mejorar? ¿Cómo?

El tráfico en Barcelona está empezando a sentirse como el de cualquier gran capital europea, y eso se está convirtiendo en un problema. Aunque los sistemas de tren y autobús funcionan muy bien y ofrecen alternativas sólidas al uso del coche, todavía hay margen de mejora. La ciudad también tiene algo de delincuencia menor, principalmente carteristas, por lo que hay que mantenerse alerta. Y, si bien el turismo impulsa sin duda la economía local, también encarece los precios y alimenta la inflación inmobiliaria. Es una de esas situaciones que tienen su lado positivo y su lado negativo al mismo tiempo.

¿Qué esperas de la Barcelona de los próximos años?

Barcelona se está convirtiendo rápidamente en un centro internacional para la localización y la tecnología. La ciudad ya acoge importantes eventos anuales como el Film Expo y el ISE, que atraen a grandes multitudes cada año. Gracias a su ambiente multilingüe y su mentalidad global, Barcelona es el lugar ideal para reunir a personas de todo el mundo en eventos de este tipo.

¿Cuál sientes que es tu ciudad? ¿Qué es lo que más echas de menos?

Después de haber pasado gran parte de mi vida en Los Ángeles, donde nacieron mis dos hijos, hoy me siento mucho más en casa aquí. Extrañaba profundamente el cálido mar Mediterráneo. Las playas de Los Ángeles son amplias y espectaculares, pero el agua siempre está fría, lo que probablemente explica por qué tanta gente patina, anda en bicicleta o juega al vóley y al baloncesto a lo largo de la costa, desde Santa Mónica hasta Malibú. Son lugares emblemáticos y llenos de energía, pero habiendo nacido a orillas del Mediterráneo, sé que este es realmente el lugar al que pertenezco.