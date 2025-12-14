David Quirós: "Las decisiones que impactan en L'Hospitalet se toman ahora en L'Hospitalet"

L'Hospitalet de Llobregat cumple un siglo como ciudad y David Quirós un año y medio como alcalde. El edil aprovecha la efeméride para posicionar a la ciudad en Catalunya y esboza con EL PERIÓDICO los principales retos locales de los próximos años.

Pregunta (P). L'Hospitalet se halla sumergido en plena celebración de su centenario como ciudad. ¿Qué motivos hay para la conmemoración?

Respuesta (R). Era importante reconocer en este centenario para conmemorar una efeméride. Pero, sobre todo, conmemorar de dónde venimos y cuál es la ciudad que se ha ido construyendo todos estos años, con oleadas de movimientos migratorios y tanta gente trabajadora que ha venido a sumar. También es importante enviar un mensaje claro a los más jóvenes. L'Hospitalet es una ciudad que ha tenido un pasado importantísimo, que la ha convertido en una ciudad con presente. Y sobre todo una ciudad con futuro: vamos a generar oportunidades para que los jóvenes puedan también crecer aquí.

P. ¿Qué le es más difícil de gestionar en L’Hospitalet tras este primer año como alcalde?

R. A día de hoy, la seguridad es un tema que preocupa mucho a los ciudadanos y nos preocupa al gobierno municipal. Nos gustaría ir mucho más rápido en que las decisiones produzcan cambios. A partir de ahí, el resto de retos que afrontamos como ciudad se irán despejando y se podrán enviar mensajes de esperanza y de progreso como siempre ha hecho L'Hospitalet.

P. Parece que los populismos calan cada vez más en ciudades metropolitanas como L’Hospitalet. ¿Le preocupa el auge de la extrema derecha?

R. Me preocupa que las políticas públicas no lleguen a los ciudadanos porque esa es la causa del auge de la extrema derecha. Nuestro reto aquí es que las instituciones públicas sean efectivas. Cuando el ciudadano percibe que las políticas públicas ayudan a mejorar su calidad de vida, la derecha y los discursos populistas de la extrema derecha desaparecen. L'Hospitalet es una ciudad de trabajadores y trabajadoras que han venido a construir desde la suma de la diversidad. Políticas de derecha que excluyen y que no piensan en el 100% de la población son una amenaza real para el desarrollo y las oportunidades de la ciudadanía.

P. Los vecinos reclaman políticas de seguridad más efectivas. También en materia de limpieza. ¿Cuándo se empezarán a notar los cambios?

R. Más allá de los datos que hay que revertir, los vecinos me transmiten que los cambios empiezan a notarse. Me dicen que ven más policía y las intervenciones contra locales que generan problemas. En cuanto a limpieza, estamos ya desarrollando todo el nuevo contrato: los próximos meses llegarán más de 150 vehículos y más de 4.000 contenedores. El vecino lo va a percibir.

P. Han empezado a cerrar el conflicto con la Guardia Urbana. Hablan de la necesidad de incorporar más agentes o de construir una nueva comisaría. ¿En qué punto está?

R. Era prioritario cerrar ese conflicto de relación entre el Ayuntamiento y la Guardia Urbana. Teníamos que garantizar que las condiciones de los agentes son las mejores. Ya hay un acuerdo firmado entre los sindicatos y el Ayuntamiento, ratificado por el 90% de la plantilla de Guardia Urbana. Por otra parte, este 2025 se han incorporado 27 agentes. Este final de año hemos hecho una nueva convocatoria donde ya hemos incorporado seis nuevos agentes y 20 más están ya formándose en la escuela de Mollet para que en junio del 2026 puedan incorporarse. El año que viene la idea es volver a hacer una nueva convocatoria de unas 40 plazas nuevas. Poco a poco vamos fortaleciendo y modernizando a este colectivo que es tan necesario en nuestro día a día.

P. El exalcalde Corbacho ha explicado a EL PERIÓDICO sus reproches a Núria Marín por "ser capaz de anticipar los retos que venían". ¿Cómo valora el paso de su predecesora por la ciudad?

R. Cada etapa es una realidad diferente. Nosotros tenemos que afrontar unos nuevos retos que la ciudad demanda. Desde el 15 de junio del 2024, una vez analizados esos retos, lo que estamos intentando es plantear esas soluciones para dar respuesta a las necesidades reales de la ciudad. A partir de aquí, el tiempo juzgará a todos los que hemos tenido la responsabilidad de ser alcalde. Eran unos momentos complicados, porque ella asume la responsabilidad de gobernar la ciudad en medio de una crisis económica brutal en el año 2008 y eso condicionó muchísimas de las decisiones que se han tenido que ir tomando en los años sucesivos. Consecuentemente, eso también condiciona algunas realidades a las que hoy debemos dar respuesta.

P. Corbacho nos contó también que alguna vez se llaman. ¿De qué hablan?

R. Lo que hice al tomar posesión como alcalde fue hablar con los tres alcaldes que me han precedido [Corbacho, Marín y Pujana]. Era un tema de respeto institucional y a su persona. El primer encuentro con cada uno fue muy cordial y de respeto institucional y ellos se pusieron a mi disposición para cualquier cosa que pudiera necesitar. Es verdad que con Corbacho hemos tenido algún encuentro más porque él estaba trabajando también en poder hacer una donación al museo de algún material que él conserva de su etapa como alcalde y lo hemos ido coordinando. Son más reflexiones de cómo vemos el día a día, no sólo en la ciudad, sino en la política general.

P. L’Hospitalet tiene grandes proyectos económicos sobre la mesa, como el futuro polo biomédico o soterramiento de la Granvia. ¿Beneficiarán a L'Hospitalet más allá de Barcelona?

R. El intercambiador de La Torrassa, el entorno de Fira Barcelona, el soterramiento de la Granvia o la llegada del nuevo Clínic son proyectos estratégicos no sólo de ciudad, sino de país. La firma del convenio para el soterramiento con el presidente Illa fue una muestra de la oportunidad que tenemos como ciudad de decidir las cosas que pasan en el propio L'Hospitalet. Ahora, las cosas ya no se deciden en un despacho en Barcelona o en un despacho en la Generalitat. Es el Ayuntamiento de L'Hospitalet el que lidera esas políticas que, con la complicidad de un Govern liderado por Salvador Illa, impactan en la ciudad. Ahora, las decisiones que impactan directamente en L'Hospitalet se toman en L'Hospitalet, en la mesa de los mayores. Y, si no estamos de acuerdo, nos levantamos y seguimos avanzando de otra manera. Lo más importante es que L'Hospitalet está liderando su propio futuro.

P. El Plan del Samontà se presupuesta en unos 350 millones. Por ahora, sin embargo, sólo se han anunciado 15 millones, de los cuales 12 son municipales. Además, han renunciado a la primera convocatoria del Pla de Barris. La oposición lo ha criticado. ¿Qué responde?

R. Es cierto que, de momento, la aportación para el Samontà de la Generalitat no es la misma que la del Ayuntamiento. Se irá igualando: la aportación irá a más, pero lo que no podemos es presupuestar una cantidad que no vamos a poder ejecutar. En cuanto al Pla de Barris, tenemos que ser eficientes y estábamos limitados a presentar un sólo barrio. Para nosotros, eso no era eficiencia. El Samontà son cinco barrios. La oposición, que espero que conozca bien la ciudad, sabe que los barrios están separados por tiralíneas y se tocan. La Llei de Barris nos limitaba.

P. Al final es su partido, el PSC, el que se está liderando todas las administraciones. ¿Cómo se gestiona?

R. Pues la discrepancia a veces es es más complicada, pero cuando hay voluntad, y se ha demostrado con la firma del convenio con el president Illa, las vamos haciendo desaparecer. Es el papel de la política, tanto con compañeros del partido como con con cualquier grupo político que quiera, para dibujar un futuro mejor para L'Hospitalet. Si siempre confrontamos, si no ponemos soluciones compartidas encima de la mesa, vuelven a aparecer ciertos populismos.

P. Ha alabado el trabajo realizado con el Govern para el acuerdo del soterramiento de la Granvia. ¿Con el AMB también hay entendimiento?

R. Sí, con el AMB se está dando el trabajo de colaboración. Es verdad que tenemos algún problema, sobre todo en el servicio de autobuses que no funciona. Pero el AMB está tomando las decisiones para que ese servicio se preste en condiciones y además los derechos de los trabajadored estén garantizados.

P. Falta un año y medio para las municipales. ¿Se ve con ganas?

R. Sí, por supuesto. Creo que tenemos un gran proyecto para la ciudad, que tenemos un reto importantísimo y que L'Hospitalet es una ciudad con muchísimo futuro y en constante transformación. Después de un año y medio, estoy con la misma fuerza y la misma energía que el 15 de junio del 2024. Estamos preparados para el reto de continuar gobernando y transformando la ciudad de L'Hospitalet.