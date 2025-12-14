Un accidente causa cuatro kilómetros de retención en la entrada a Barcelona desde Montcada i Reixac

Un accidente este domingo al mediodía en la C-58 ha provocado fuertes retenciones en la entrada a Barcelona desde el Vallès Occidental. El Servei Català de Trànsit ha informado de que se han formado colas de hasta cuatro kilómetros de largo de vehículos que trataban de acceder a la capital en torno a las 12:45 horas.

❌❌ Es mantenen dos carrils tallats per #accident a la C-58 al Nus Trinitat en sentit Barcelona



ℹ Obert el carril Bus VAO per a tots els vehicles excepte camions >7.5t



🔴4 km #retencions des de Montcada i Reixac

🔴 També cues a la C-33 des de Montcada pic.twitter.com/qRn6TkzApI — Trànsit (@transit) December 14, 2025

Trànsit ha apuntado que el siniestro se ha producido en el paso de la C-58 entre el barrio de Torre Baró y el Nus de la Trinitat, sin precisar cuántos vehículos se han visto implicados ni si se han producido heridos. El accidente ha obligado a cortar dos carriles.

A su vez, se ha abierto el carril Bus VAO para tratar de descongestionar el atasco. Los problemas se han contagiado a la C-33, donde también se han formado colas en Montcada.