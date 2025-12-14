Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un accidente causa cuatro kilómetros de retención en la entrada a Barcelona desde Montcada i Reixac

El siniestro, que se ha producido entre Torre Baró y el Nus de la Trinitat, ha provocado atascos en la C-58 y también en la C-33 este mediodía

Retenciones de acceso a Barcelona desde Montcada i Reixac, este domingo.

Retenciones de acceso a Barcelona desde Montcada i Reixac, este domingo. / SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT

El Periódico

El Periódico

Barcelona
Un accidente este domingo al mediodía en la C-58 ha provocado fuertes retenciones en la entrada a Barcelona desde el Vallès Occidental. El Servei Català de Trànsit ha informado de que se han formado colas de hasta cuatro kilómetros de largo de vehículos que trataban de acceder a la capital en torno a las 12:45 horas.

Trànsit ha apuntado que el siniestro se ha producido en el paso de la C-58 entre el barrio de Torre Baró y el Nus de la Trinitat, sin precisar cuántos vehículos se han visto implicados ni si se han producido heridos. El accidente ha obligado a cortar dos carriles.

A su vez, se ha abierto el carril Bus VAO para tratar de descongestionar el atasco. Los problemas se han contagiado a la C-33, donde también se han formado colas en Montcada.

