FOTOS | La carrera contra el cáncer llena de corredores el Fòrum de Barcelona
La novena edición de En Marxa Contra el Càncer Deichmann – KmxTothom se vuelca a homenajear a los afectados por la enfermedad y recauda fondos para investigaciones oncológicas
El Fòrum de Barcelona se ha llenado de corredores este domingo que han tomado la salida en la carrera En Marxa Contra el Càncer Deichmann – KmxTothom. La novena edición de la prueba, organizada por la Asociación contra el Cáncer en Barcelona y patrocinada por EL PERIÓDICO, ha vuelto a recaudar fondos para la investigación oncológica.
La totalidad del dinero recogido para apuntarse a la competición se destina a estudios para combatir el cáncer. El coste de la inscripción era de 15 o 17 euros, según cuándo se efectuara. Cinco euros de los ingresos por cada dorsal entregado se han destinado a 'La Marató' de 3CAT, que se emite este domingo. Los organizadores se han marcado el reto de superar los 4.000 participantes del año pasado.
La prueba ha incluido carreras de tres distancias (10 kilómetros, cinco kilómetros y 2,5 kilómetros), así como una de modalidad infantil. Bajo el lema "I tu, per qui corres?", En Marxa Contra el Càncer Deichmann – KmxTothom ha homenajeado a las personas afectadas por el cáncer, motivo por el que los corredores podían personalizar el dorsal imprimiendo el nombre que quisieran.
