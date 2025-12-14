Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

FOTOS | La carrera contra el cáncer llena de corredores el Fòrum de Barcelona

La novena edición de En Marxa Contra el Càncer Deichmann – KmxTothom se vuelca a homenajear a los afectados por la enfermedad y recauda fondos para investigaciones oncológicas

Guía de 'La Marató' de 3Cat: horario, lema, presentadores y actuaciones

Barcelona corre contra el cáncer en el Fòrum

Barcelona corre contra el cáncer en el Fòrum. / Jordi Cotrina

El Periódico

El Periódico

Barcelona
El Fòrum de Barcelona se ha llenado de corredores este domingo que han tomado la salida en la carrera En Marxa Contra el Càncer Deichmann – KmxTothom. La novena edición de la prueba, organizada por la Asociación contra el Cáncer en Barcelona y patrocinada por EL PERIÓDICO, ha vuelto a recaudar fondos para la investigación oncológica.

La totalidad del dinero recogido para apuntarse a la competición se destina a estudios para combatir el cáncer. El coste de la inscripción era de 15 o 17 euros, según cuándo se efectuara. Cinco euros de los ingresos por cada dorsal entregado se han destinado a 'La Marató' de 3CAT, que se emite este domingo. Los organizadores se han marcado el reto de superar los 4.000 participantes del año pasado.

La prueba ha incluido carreras de tres distancias (10 kilómetros, cinco kilómetros y 2,5 kilómetros), así como una de modalidad infantil. Bajo el lema "I tu, per qui corres?", En Marxa Contra el Càncer Deichmann – KmxTothom ha homenajeado a las personas afectadas por el cáncer, motivo por el que los corredores podían personalizar el dorsal imprimiendo el nombre que quisieran.

Renfe destina 11 millones para construir un nuevo edificio en la estación de Molins de Rei y mejorar los accesos

Edu Saz, arquitecto madrileño, revela por qué Barcelona es mejor que Madrid: "No es solo la calidad"

La Font Màgica de Montjuïc inicia la segunda fase de modernización sin interrumpir sus espectáculos

Barcelona recibe el premio que la reconoce como capital europea de la Navidad 2026

FOTOS | La carrera contra el cáncer llena de corredores el Fòrum de Barcelona

El tranquilo pueblo a tan solo 15 minutos de Santa Coloma de Gramenet para los amantes de la naturaleza

Barcelona programa la reforma pendiente del campo de rugby de la Foixarda para el próximo verano

El fantástico pueblo de cuento a media hora de Manresa repleto de 'tions' de Nadal

