Hamburguesas gourmet

Azul y con polvo de diamante y oro rosa: Barcelona premia a la Mejor Hamburguesa de Europa 2025 en la final de 'The Champions Burger'

El Parc del Fòrum de Barcelona ha acogido la final europea de 'The Champions Burger', sede del evento gastronómico hasta este domingo

Nolito's gana el premio a Mejor Hamburguesa de Europa en la final europea de 'The Champions Burger' 2025 celebrada en el Parc del Fòrum de Barcelona

Nolito's gana el premio a Mejor Hamburguesa de Europa en la final europea de 'The Champions Burger' 2025 celebrada en el Parc del Fòrum de Barcelona

Neus Castellet

El restaurante cordobés Nolito's se ha llevado el premio a la Mejor Hamburguesa de Europa 2025 al ganar la final de The Champions Burger, que se celebra en el Fòrum de Barcelona hasta este domingo.

Nolito's ha vencido en el certamen gastronómico con su propuesta 'Diamante azul', que ya ganó el premio a la Mejor Hamburguesa de España y que se ha impuesto a Godeo -también cordobés- y al restaurante Gottan Grill (Málaga). Una atrevida burger gracias a su pan brioche azul con polvo de diamante y oro rosa, fat smash madurado, costilla al estilo americano, mermelada de beicon, chédar, beicon crujiente, mayonesa ahumada y salsa especial Emmy, como la define The Champions Burger.

La 'Diamante Azul' de Nolito's, Mejor Mejor Hamburguesa de Europa 2025

La 'Diamante Azul' de Nolito's, Mejor Mejor Hamburguesa de Europa 2025 / Córdoba

Propuestas de todo tipo

A Barcelona han llegado las 32 mejores hamburguesas de la gira de 2025 de The Champions Burger, así como una selección de restaurantes de Alemania, Italia, Portugal, Reino Unido, Andorra y Suecia, que han participado en la categoría europea.

El festival gastronómico ha recorrido, a lo largo de 10 meses, 56 ciudades de 16 comunidades autónomas, en una edición en la que también ha hecho paradas en París y Oporto.

Según los organizadores, alrededor de 8 millones de personas han visitado las diferentes paradas del certamen, en el que han participado más de 300 hamburgueserías.

El podio tiene sombrero cordobés

La segunda posición ha sido para el restaurante también cordobés Godeo, con la Royale Gold, que se ha mantenido en la parte alta del ranking durante toda la ruta y que consiguió el mismo puesto en la final de la Comunidad de Madrid. La receta incorpora pan brioche cubierto de oro comestible, carne de chuletón, queso ahumado, pastrami y costillar de ternera cocinado a baja temperatura durante 48 horas, mermelada de beicon, crema agria ahumada, beicon bits y salsa Emmy.

Completa el podio la propuesta Money Mayweather, de los malagueños Gottan Grillque se alzaron el año pasado con el título de Mejor hamburguesa de Europa 2024 celebrado en Barakaldo (Bilbao). La elaboración incluye un bagel brioche gratinado con parmesano y mozzarella, picada de chuletón, costilla a baja temperatura Canadian Glazed, chédar fundido, beicon tostado, mayonesa Money Brasa y cebolla crujiente.

