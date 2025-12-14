Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Distinción internacional

Barcelona recibe el premio que la reconoce como capital europea de la Navidad 2026

El jurado los espectáculos navideños, los mercados, la decoración y las tradiciones gastronómicas en la ciudad

Barcelona se corona Capital Europea de la Navidad 2026 con su modelo festivo y sus luces de autor

Encendido de la iluminación de Navidad en el puerto de Barcelona, este 2025.

Encendido de la iluminación de Navidad en el puerto de Barcelona, este 2025. / Ferran Nadeu

EFE

EFE

Barcelona
El Ayuntamiento de Barcelona recogió ayer en Vilnius (Lituania) el galardón que reconoce a la ciudad como capital europea de la Navidad 2026, ha informado este domingo el consistorio. El premio reconoce a los proyectos de Navidad que fomentan los valores de la cultura europea. Este año, el jurado ha destacado que "el paisaje navideño de Barcelona se enriquece de siglos de historia, arte y tradiciones donde convergen las tradiciones locales más arraigadas con una identidad profundamente multicultural".

El premio destaca de la ciudad "los espectáculos navideños que llenan las calles con calidez y alegría, las tradiciones litúrgicas, las ferias y mercados navideños, así como la majestuosa decoración y tradiciones gastronómicas". El comisionado de Participación ciudadana del Ayuntamiento, Pedro Aguilera, ha resaltado que la distinción "pone en valor la propuesta de Barcelona apostando por unas Navidades participativas, con protagonismo de las entidades, comercio y ciudadanía en la celebración de las fiestas y llegando a toda la ciudad".

"La unión de la tradición y la innovación, los elementos culturales, el diseño y la sostenibilidad hacen de la celebración de la Navidad en Barcelona una propuesta propia y que la ciudad ha hecho suya", ha agregado el comisionado. La convocatoria del premio a la capitalidad europea de la Navidad ha estado abierta a todas las ciudades de los 27 miembros de la Unión Europea, además de Andorra, Islandia, Liechtenstein, Mónaco, Noruega, Suiza y Reino Unido.

