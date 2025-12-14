Barcelona programa la reforma pendiente del campo de rugby de la Foixarda para el próximo verano

La reforma del campo de rugby de La Foixarda, en la montaña de Montjuïc de Barcelona, se acometerá con un presupuesto de cerca de un millón de euros entre los meses de junio y septiembre de 2026, según el proyecto aprobado por la comisión de gobierno del ayuntamiento. La remodelación es largamente reclamada y esperada, para adaptar el terreno de juego a las medidas reglamentarias y tratar de poner fin a las deficiencias y los robos de cable que han afectado al recinto. El consistorio informa de que el proyecto, que impulsa el Institut Barcelona Esport (IBE), prevé la ampliación de las dimensiones del terreno de juego del campo de rugby, la sustitución del césped artificial por uno nuevo con relleno orgánico y la mejora del sistema de riesgo ya existente.

Los trabajos, que ejecutará la empresa municipal BIMSA, afectarán a una superficie de 9.920 metros cuadrados, en los que se modificarán los elementos laterales del campo y se ampliará la barandilla lateral norte. En este sentido, se cubrirán las aperturas de paso a las barandillas, se delimitará el acceso a los vestuarios y se protegerá la reja del lateral sudoeste.

Además, se crearán dos nuevos canales para aumentar la capacidad de drenaje, se sustituirán los surtidores de riego por aspersores emergentes, se sustituirá el sistema de bombeo y cloración y se cambiarán las porterías. El césped cubrirá 267 metros cuadrados más de terreno como consecuencia de la ampliación del campo, que pasará de 9.653 a 9.920 metros cuadrados.

Cambio de césped

El cambio del césped artificial permitirá, además, mejorar las condiciones técnicas para la práctica del rugby. El consistorio recuerda que esta es una de las obras incluidas en el plan de choque para la mejora de instalaciones deportivas de la ciudad, acordado con el grupo municipal de ERC y con una inversión total de unos 10 millones de euros.

El concejal de Deportes, David Escudé, afirma que, con este proyecto, "se pone al día una instalación histórica de Monjtuïc". "Desde el IBE trabajamos desde hace tiempo para la mejora de los equipamientos deportivos de la ciudad que precisan una renovación para asegurar una práctica saludable y en las mejores condiciones a todos los clubes y entidades deportivas de la ciudad", añade Escudé.