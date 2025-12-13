La Font Màgica de Montjuïc inicia la segunda fase de modernización sin interrumpir sus espectáculos

La Font Màgica de Montjuïc prosigue con su proceso de modernización. La atracción barcelonesa es casi centenaria y arrastraba importantes carencias técnicas. Tras una primera fase de obras, que ha renovado la sala de control y la iluminación de la fuente, ahora le toca el turno al sistema electroacústico, es decir, al sonido que acompaña la coreografía de agua y color. El Ayuntamiento de Barcelona ha adjudicado los trabajos por casi medio millón de euros.

Este etapa será compatible con la recuperación de los ‘shows’ de la Font Màgica, que actualmente tienen lugar los jueves, viernes y sábados a las 20h y 20.30h. Reabrió el día del Piromusical de la Mercè, este septiembre, tras levantarse las restricciones por sequía y finalizarse la primera batería de trabajos indispensables para la puesta a punto.

“Se mantendrán operativos y en funcionamiento los espectáculos programados, excepto en algunos periodos puntuales”, indican fuentes municipales a EL PERIÓDICO. La actuación, abunda el consistorio, “consiste en renovar y mejorar la instalación de audio de la Font Màgica a partir de un nuevo sistema de sonido”. La fuente, por cierto, no ofrecía música originalmente: se diseñó ‘muda’ y no fue hasta 1976 que se incorporó música a las coreografías.

Antes del verano

La previsión municipal es que estas nuevas obras “estén acabadas durante el segundo trimestre del año 2026”, antes del verano que viene. El plazo de ejecución son cuatro meses, según la documentación del proyecto. Durante este tiempo convivirán en la fuente el personal ordinario de mantenimiento y gestión con los operarios de la empresa especializada Elecnor, de Cornellà de Llobregat, que ha recibido este noviembre el encargo por 474.000 euros.

La Font Màgica de Montjuïc, en un ensayo para La Mercè / MARC ASENSIO CLUPES

Fue la única que se presentó a la licitación, anunciada en julio por la promotora municipal BIMSA. Entre las labores que deberá realizar Elecnor, consta la substitución de todos los altavoces viejos y la colocación de algunos más en puntos ciegos del actual sistema de sonido. También hará falta nuevo cableado, que responda a las normativas vigentes, así como tender canalizaciones y fibra óptica hasta el centro de control. Se desmontará y retirará el cableado y los cuadros existentes, que no pueden aprovecharse por estar obsoletos.

Cuenta atrás para el centenario

El rejuvenecimiento de la Font Màgica se enmarca en un programa de mejoras y obras en Montjuïc para la conmemoración del centenario de la Exposición Internacional de 1929, que transformó la montaña costera de Barcelona en un polo cultural y deportivo. Preside la plaza Carles Buïgas, bautizada precisamente con el nombre del ingeniero que diseñó la fuente. Esta explanada rectangular vivirá los próximos años un rediseño completo, gracias a la ampliación del MNAC ya en marcha y la proyección aquí de una estación de la línea de metro L2 prolongada.

“De todas las obras que dejó en Barcelona la Exposición Internacional de 1929 difícilmente encontraríamos otra tan popular como la Font Mágica”, subraya el Catálogo de Arte Público del Ayuntamiento de Barcelona. La ficha de este elemento, elaborada por Jaume Fabre y Josep Maria Huertas Claveria, recuerda que la dictadura de Primo de Rivera había derribado las Cuatro Columnas monumentales de Josep Puig i Cadafalch, que simbolizaban la senyera, y “quedó un espacio inmenso que debía llenarse”.

La Font Màgica de Montjuïc, este otoño / Nazaret Romero / ACN

El ingeniero Carles Buïgas (Barcelona, 1898 - 1983) trabajaba ya para la Exposición, concretamente en los proyectos de iluminación. Así que se le encargó idear una gran fuente y la dotó de los avances técnicos de la época. “Con procedimientos bastante artesanales consiguió que en esta fuente manasen 2.600 litros de agua por segundo gracias a un motor de cinco bombas y 1.100 caballos de potencia. Consiguió utilizar hasta treinta juegos de agua con coloraciones diferentes y pronto la gente la bautizó como Mágica”, resume. Aunque sigue siendo considerado el ‘padre’ de la fuente, arquitectos contemporáneos como Ignasi Solà-Morales y Beth Galí han puesto en duda que fuera su único autor.

La Guerra Civil condenó la Font Mágica a un largo silencio. La reactivó y restauró el propio Buïgas en 1955. Se estropeaba a menudo, así que tuvo que someterse a otra rehabilitación integral durante los años 90. Fue uno de los escenarios más telegénicos de los Juegos Olímpicos de 1992 y tres años después, en 1995, debutó como protagonista del Piromusical de la Mercè. El ‘boom’ turístico del nuevo siglo la consagró definitivamente como icono de Barcelona.

Forma parte del conjunto de fuentes, cascadas y estanques que decoran toda la avenida Maria Cristina, que también se reurbanizará de cara al centenario. En 2010 se restituyeron las Cuatro Columnas de Cadafalch y desde 2013 la fuente y la senyera de piedra enmarcan el espectáculo de Fin de Año de Barcelona.