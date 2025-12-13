Cientos de trabajadores del Ayuntamiento de Barcelona protestan para exigir mejoras laborales

Cerca de 500 trabajadores municipales del Ajuntament de Barcelona, incluidos miembros de la Guàrdia Urbana, servicios sociales y otros colectivos, se han concentrado este sábado para exigir al consistorio mejoras en las condiciones laborales previstas en el nuevo convenio colectivo.

La manifestación ha sido convocada por el Sindicat Independent i de Funcionaris (CSIF), que denuncia la falta de disposición del consistorio para aplicar medidas "que realmente respondan a las necesidades de la plantilla".

La concentración, que partió desde los Jardinets de Gràcia y avanzó hacia la plaça de Sant Jaume, frente a la sede del ayuntamiento, ha contado con una gran presencia de trabajadores de la policía municipal.

Una "semana negra”

El sindicato ha presionado al ayuntamiento advirtiendo de que la semana previa a la Navidad podría convertirse en “una semana negra” para la ciudad “si todos los trabajadores públicos que están haciendo esfuerzos extraordinarios y acuden a trabajar encontrándose mal deciden ir al médico”.

El CSIF ha usado esta advertencia para criticar que, tras semanas de negociación, el ayuntamiento no ha presentado mejoras salariales ni avances significativos, y ha planteado medidas que generan desigualdades, como la implementación de las 35 horas semanales con criterios distintos según los sectores, cambios en las bajas médicas que reducen la cobertura del 100% del sueldo y penalizan desde el primer día en la futura carrera horizontal, y propuestas que afectan negativamente a la conciliación familiar.

Además, el sinidicato alerta de que, si el gobierno municipal no modifica su planteamiento, convocará nuevas movilizaciones y acciones de presión.