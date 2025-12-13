Vecinos del Carmel cortan la carretera de acceso al Park Güell para denunciar la "turistificación salvaje" en Barcelona

La plataforma Recuperem el Park Güell ha cortado este sábado por la mañana un tramo de la carretera del Carmel para denunciar "la turistificación salvaje" del recinto y sus alrededores. Justo delante del aparcamiento de autocares y de una de las entradas principales del Park Güell, una treintena de vecinos han desplegado pancartas para cortar el paso de vehículos durante una hora y han exigido al Ayuntamiento de Barcelona que convoque la mesa de entidades. "Todo lo que se prometió y se empezó a ejecutar se ha paralizado hasta abril. Parece que durante estos cuatro o cinco meses no hay turistas, los vecinos no sufrimos molestias y los trabajadores están genial", ha lamentado David Mar, portavoz de la plataforma Recuperem el Park Güell.

"Por eso pedimos que se convoque una mesa general de diálogo y negociación sobre el modelo de gestión del Park Güell", ha continuado Mar, que considera que la mesa debe incluir a todas las personas y colectivos que están "sufriendo" la "turistificación salvaje" del recinto y de los barrios cercanos. "Entidades vecinales, trabajadores del Park Güell y también conductores de TMB, ya que líneas como la 24 y la V19 son de las más saturadas de Barcelona", ha puesto sobre la mesa el portavoz de la plataforma Recuperem el Park Güell, que ha recordado cómo el recinto superó los 4,5 millones de visitantes en 2024. "Las soluciones pasan, antes que nada, por reducir esa cifra hasta los dos millones. 4,5 millones es una barbaridad que no se sostiene", ha apuntado Mar.

"También se debe buscar remedio para intentar desturisficar la zona y que la gente sin entrada no moleste a los vecinos en su día a día", ha reclamado el portavoz de Recuperem el Park Güell, que igualmente ha exigido que se deje de promocionar Barcelona como una ciudad "eminentemente turística". "Esto no solo afecta a sectores económicos, sino también demográficamente. Ya no se puede vivir en Barcelona por los precios y barrios como el Carmel parecen decorados turísticos", ha espetado Mar. "Esto es inasumible", ha manifestado el portavoz de Recuperem el Park Güell, que ha cargado contra la posición del Ayuntamiento de Barcelona y la primera teniente de alcaldía y concejala de Gràcia, Laia Bonet. "Nos van haciendo pequeñas promesas, pero rápidamente se echan atrás. Es cansado y molesto", ha avisado Mar.

"Parece que la única opción posible pasa por marcharse de Barcelona, pero no nos resignamos", ha comentado el portavoz de Recuperem el Park Güell. "Si alguien tiene que marcharse son estos gestores del Ayuntamiento. Que se vayan a Port Aventura, que probablemente lo harán mucho mejor", ha finalizado con ironía Mar.

Huelga de trabajadores

La plataforma Recuperem el Park Güell denuncia que la gestión del parque "hace aguas por todas partes" y señala que la "turistificación salvaje" del entorno y la expulsión del comercio se hacen sentir en cada vez más ámbitos y partes de Barcelona. También se queja del "menosprecio" hacia los trabajadores del parque —que afirma que irán a la huelga— y el "colapso" del transporte público.

La plataforma reivindica una gestión del Park Güell que no sea "una trituradora de los barrios de alrededor y de los derechos laborales", así como la convocatoria de la mesa de diálogo, que no se ha producido durante el actual mandato de Collboni. Según Recuperem el Park Güell, la turistificación está afectando especialmente a los barrios de la Salut y de Vallcarca con un vecindario que está "harto de vivir en un decorado permanente" o de no poder pagar unos precios "aún más inflados por el atractivo turístico".

En relación con los trabajadores del Park Güell, la plataforma señala que BSM "no reconoce" la sección sindical de la COS, "única y mayoritaria" en el Park Güell, y "se niega a dialogar con ellos unas demandas básicas respecto a la seguridad y riesgos laborales de los propios trabajadores". "La situación está igual que hace un año cuando los trabajadores reclamaron mejoras salariales, laborales y operativas", ha recalcado Oriol Pla, miembro de la Asamblea Laboral de Gràcia. "Se han topado con un muro, que es la dirección del Park, que no quiere hablar ni negociar escudándose en tecnicismos y argumentos peregrinos", ha lamentado Pla. "Y hartos de este menosprecio, han decidido ir a la huelga a finales de este mes o a principios de 2026", ha precisado el miembro de la Asamblea Laboral de Gràcia.