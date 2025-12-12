VÍDEO | Una mossa fuera de servicio y dos pasajeros salvan a un hombre que cayó a las vías del metro en Barcelona

Una mossa d'esquadra que estaba fuera de servicio ha salvado la vida a un hombre que cayó a las vías del metro en la parada de Espanya, en Barcelona. El cuerpo ha hecho público la valiente acción de la policía este viernes. Sin concretar cuándo ocurrieron los hechos, la policía ha difundido imágenes de las cámaras de seguridad de la estación, en las que se ve cómo la agente y otros dos pasajeros que esperaban el tren se lanzaron a los raíles para rescatar a la víctima.

En la grabación se observa a un chico caminando desorientado, dando tumbos y chocándose contra la pared del andén de la Línea 3 en Espanya. La agente se percató de la extraña actitud del muchacho. Sin perderlo de vista, se dirigió a él, quien aparentemente la ignoró. Al mismo tiempo que la policía de paisano avisó de la anómala situación por el interfono del andén, el hombre se precipitó a las vías con una aparatosa caída. De inmediato, la mossa y otros hombres corrieron a bajar a las vías. Levantaron aprisa al hombre y, con el auxilio de otro pasajero más, lo pusieron a salvo en el andén antes de que el tren llegase y lo atropellara.

Los Mossos han revelado que la agente se llama Feli. A través de un mensaje en las redes sociales, el cuerpo ha alabado que la polícía "no dudó ni un segundo" en arrojarse a los raíles, al igual que otros viajeros. A su vez, recalca que fue importante el uso del interfono de ayuda de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB). De hecho, un trabajador de la compañía llegó corriendo mientras la agente y los demás pasajeros alzaban al hombre de las vías al andén, según se aprecia en las imágenes.