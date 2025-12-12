Infraestructuras
El Govern avala la segunda estación de FGC de Rubí pero la condiciona a un nuevo plan urbanístico
Un estudio de factibilidad concluye que la nueva parada en la S1 mejorará la cobertura en el norte y centro del municipio, pero no se activará hasta que avance el planeamiento
El Govern estudia la posibilidad de construir una segunda estación de FGC en Rubí
La reivindicada segunda estación de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) en Rubí (Vallès Occidental), en la línea S1 (Barcelona–Vallès), se construirá en el polígono de actividad económica de La Llana. Sin embargo, el proyecto no empezará a ejecutarse hasta que se lleve a cabo previamente el desarrollo urbanístico del entorno previsto en el nuevo Plan de Ordenación Urbanística Municipal (POUM).
Así lo han concluido el Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y FGC tras un estudio de factibilidad encargado por la operadora ferroviaria, que analizaba la posibilidad de crear un nuevo bajador o estación para mejorar la cobertura en la zona central y norte de la ciudad. Rubí, remarcan, es un municipio estratégico dentro del eje ferroviario que conecta Barcelona con el Vallès Occidental.
Los resultados del análisis se expusieron en una reunión celebrada en el Departamento de Territorio, donde el secretario de Movilidad e Infraestructuras, Manel Nadal Farreras, junto al director de Infraestructuras de Movilidad, David Prat Soto; el presidente de FGC, Carles Ruiz Novella, y la directora general de FGC, Alicia Valle Cantalejo, informaron a la delegación municipal encabezada por la alcaldesa de Rubí, Ana María Martínez Martínez.
El informe concluye que la ubicación más adecuada para la nueva estación es el entorno de La Llana, al considerar que presenta una viabilidad superior a la alternativa de Rubí Nord. Nadal subrayó que la utilidad y la rentabilidad de la futura estación estarán directamente ligadas al desarrollo urbanístico de la zona y que, una vez se materialice este planeamiento, se impulsarán los estudios previos necesarios antes de iniciar las obras.
La iniciativa se enmarca en un plan más amplio de mejora de la movilidad ferroviaria en Catalunya, orientado a reforzar el acceso al transporte público en los municipios del Vallès y a consolidar la conexión con Barcelona, avanzando hacia una red más eficiente y sostenible.
